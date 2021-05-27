Город-курорт Петербург: Мария Элькина — о нашем паразитическом отношении к городскому пространству

Я дописываю эту колонку в самолете, который возвращает меня с Кипра. Трудно представить место больше непохожее на Петербург. Тут яркое солнце почти прямо над головой, теплое море, остатки венецианских крепостей, расслабленные сельские нравы, местные апельсины. Из общего, на первый взгляд – только изобилие заведений общественного питания средней руки на любой вкус, от Макдональдса и туристических рыбных таверн до авторских пекарен и кофеен, чьи владельцы неравнодушны к экологии и экономическому равенству. И вот пока я сидела на террасе одной из них со стаканом уступающего петербургскому флэт уайта, наткнулась взглядом на что-то, что вдруг резко напомнило мне о доме: оцинкованное ограждение тротуара от проезжей части. Конечно, оно не такое вульгарно суровое, как измучивший ноги и глаза серый забор в Петербурге, и все-таки не заметить генеалогическое сходство невозможно: оба предмета явно подобраны очень экономно, оба выглядят неряшливо и при этом неказисто демонстрируют свое родство со стариной. Фонари вдоль главного туристического променада изготовлены по тому же рецепту: тоже дешевые и с претензией. Обратив более пристальное внимание на объекты городского дизайна, я обнаружила на Кипре еще и поразительно напоминающие петербургские образца 2000-х годов скамейки с вычурными орнаментальными чугунными ножками и небрежно вставленные в тротуар дорожные знаки.

«Курорт – это способ существования, когда вы живете за счет использования ресурсов, доставшихся вам от природы или истории»

Петербург так далеко от Ларнаки и Лимассола, что объяснить визуальные параллели ничем, кроме схожести особенностей менталитета, невозможно. Но и тут не все очевидно: одно дело теплый остров в Средиземном море, другое – один из самых холодных мегаполисов на планете. Общего культурного багажа, который мог бы проявиться в мелочах, у Петербурга и Кипра нет.

На Кипре легкомысленное отношение к объектам городской архитектуры объясняется элементарно – курортным самосознанием. Видимо, и в Петербурге им же. Курорт – не тоже самое, что просто популярное туристическое направление. В Лондон до закрытия границ каждый год приезжали миллионы туристов, но ничего курортного в нем и в помине нет. Курорт – это способ существования, когда вы живете за счет использования ресурсов, доставшихся вам от природы или истории. Цивилизация в таких уголках земли отдыхает, она в лучшем случае старается тратить доставшиеся ей богатства по возможности бережно, так, чтобы хватило надолго; но всерьез заниматься конструированием собственного будущего, которое в самой осязаемой форме выражает себя как раз в архитектуре, она не хочет и не видит нужды. Курорт живет от сезона до сезона, по принципу «день прошел, и слава богу», и все, что здесь появляется – скамейки, дома, ограждения – воспринимается как временное, призванное просуществовать некоторое количество лет, и потому неопрятность или плохое качество не представляются таким уж грехом.