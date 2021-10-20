«Зомби-апокалипсис здесь будет напряженным»: жителя Кудрово на Reddit расспросили о жизни в самой большой многоэтажке Ленобласти

За сутки пост набрал больше 50 тысяч плюсов и попал в топ самых популярных публикаций на главной странице сайта. В комментариях начали бурно обсуждать увиденное, некоторые шутили про жизнь в подобных домах. Пользователи писали, что «тиндер наверняка разрывается в радиусе полутора километров» или «зомби-апокалипсис здесь будет напряженным».

Англоговорящие комментаторы сравнили петербургскую многоэтажку с трейлерными парками или гетто. На тред отреагировал житель «Нового Оккервиля», он ответил на несколько самых популярных вопросов и предложил задавать новые.

Житель дома с ником Everlastsun рассказал, что часто бывают проблемы с парковками, но в конечном итоге всегда можно найти хотя бы одно свободное место. Также он поделился, что по утрам под окнами сильно шумят машины. Некоторых комментаторов удивило, что у комплекса нет собственной охраны или отдела полиции, а также активного сообщества людей. На что житель ЖК ответил, что большинство не ищут общения с соседями. Но сразу отметил, что не все так плохо: в доме есть группа собаководов.

Everlastsun поделился и плюсами жизни в подобном доме. Его привлекает удобная инфраструктура: рядом находится торговый комплекс, а до любого магазина или заведения можно добраться за полчаса. Но, как рассказал пользователь Reddit, в будущем он все-таки хотел бы перебраться в собственный загородный дом.