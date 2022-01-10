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Урбанистика

Петербург второй месяц грязнет в пробках. Эксперты считают — городу нужно в 2,5 раза больше дорог. Это поможет?

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С начала зимы Петербург стоит в бесконечных автомобильных пробках: в декабре 8-10-балльные заторы фиксировались каждый день. Первый рабочий день января показал, что проблемы никуда не ушли — 7-8 бальные заторы утром и вечером. Очевидно, виной тому не только снегопад или гололедица, а плотность дорог, которая слишком мала для существующего количества машин. Ведущий специалист транспортного развития территорий Лаборатории Градопланирования Кирилл Сальников объясняет, как бороться с пробками в таких условиях.

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Мы привыкли считать, что Петербург — самый европейский город России. Это так, если говорить об архитектуре, образе жизни. Однако с точки зрения транспорта это уже не так очевидно. Плотность улично-дорожной сети у нас заметно меньше, чем в большинстве европейских городов, сопоставимых по размерам. Особенно это бросается в глаза, если посмотреть на карту советских районов.

Там плотность магистральной сети (туда входят все улицы кроме тех, что проложены внутри микрорайонов) составляет порядка 2-4 км на квадратный километр. В Европе новые районы часто строятся по принципу кварталов (как наш центр) и плотность улиц в них составляет от 7 до 15 км на квадратный километр. В среднем у нас в 2,5-3 раза меньше улиц чем в европейских городах.

Почему так произошло? Этому есть вполне объективные исторические причины. В советское время города проектировались из расчета, что большинство людей будет перемещаться на общественном транспорте. «Задачей» улиц и проспектов было размещение автобусных, троллейбусных и трамвайных остановок, с которых люди бы уезжали, и на которые бы возвращались. Никто не мог предположить такого взрывного роста автомобилизации. Теперь же дорог физически не хватает на такое количество машин, и в дальнейшем эта проблема будет только усугубляться, а дней с 9-10-балльными пробками в году будет становиться все больше.

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Что же делать? Логика подсказывает, что увеличить количество дорог, но это будет сделать непросто. Да, можно расширить существующие дороги, но прокладка новых потребует сноса домов, изменения географии целых районов. К тому же даже европейские города с более развитой дорожной сетью в 1960-70е годы все равно столкнулись с проблемой пробок и не смогли ее решить за счет строительства развязок и расширения проезжей части.

Чтобы убрать пробки, нужно не увеличивать количество улиц, а наращивать их суммарную провозную способность. И личные автомобили, увы, здесь не самый лучший способ. Показательным примером в данном случае являются американские города. Они в течении XX века инвестировали огромные деньги в строительство внутригородских дорог и развязок, расчертили большие площади под парковки. Но все эти меры не решили проблему пробок, если не усугубили ее, потому что у людей в таких городах нет альтернатив использованию личного автотранспорта. Кто захочет использовать общественный транспорт, если до остановки необходимо пробираться через эстакады, шоссе в центре города и парковки, а сам автобус ходит раз в час, потому что мало кому нужен? Куда можно доехать на велосипеде, если расстояния между точками поездки слишком велико, потому что город ориентирован на использование автомобилей и плотность населения мала, а районы перерезаны хайвэями?

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Место на городских улицах всегда ограничено, не только в нашем городе, а в принципе (хотя у нас, как мы уже знаем, оно ограничено сильнее). Для снижения количества и размера транспортных заторов необходимо перераспределять «пространство» городских улиц между участниками движения таким образом, чтобы как можно большее количество людей смогли воспользоваться им для своих поездок. В этом случае общественный транспорт имеет принципиальное преимущество перед личным – он перевозит в десятки раз больше людей на единицу пространства городской улицы.

Таким образом, рецепт борьбы с пробками – развивать альтернативные виды передвижений. Причем речь идет не о полном отказе от автомобиля, а о том, чтобы его использовали только когда он действительно необходим. Чтобы стимулировать такое отношение к транспорту нужны платные парковки, расширение тротуаров, создание велосипедных дорожек и выделенных полос для общественного транспорта.

Не стоит также забывать про важность создания и обслуживания пешеходной инфраструктуры, ведь в многих случаях, особенно в центре нашего города, дойти куда-либо пешком можно быстрее, чем ждать автобус или искать место для парковки. Если эти проблемы удастся решить, то и обильные снегопады не будут парализовать транспортную сеть на целые дни и даже недели.

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