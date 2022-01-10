Петербург второй месяц грязнет в пробках. Эксперты считают — городу нужно в 2,5 раза больше дорог. Это поможет?

Мы привыкли считать, что Петербург — самый европейский город России. Это так, если говорить об архитектуре, образе жизни. Однако с точки зрения транспорта это уже не так очевидно. Плотность улично-дорожной сети у нас заметно меньше, чем в большинстве европейских городов, сопоставимых по размерам. Особенно это бросается в глаза, если посмотреть на карту советских районов.

Там плотность магистральной сети (туда входят все улицы кроме тех, что проложены внутри микрорайонов) составляет порядка 2-4 км на квадратный километр. В Европе новые районы часто строятся по принципу кварталов (как наш центр) и плотность улиц в них составляет от 7 до 15 км на квадратный километр. В среднем у нас в 2,5-3 раза меньше улиц чем в европейских городах.

Почему так произошло? Этому есть вполне объективные исторические причины. В советское время города проектировались из расчета, что большинство людей будет перемещаться на общественном транспорте. «Задачей» улиц и проспектов было размещение автобусных, троллейбусных и трамвайных остановок, с которых люди бы уезжали, и на которые бы возвращались. Никто не мог предположить такого взрывного роста автомобилизации. Теперь же дорог физически не хватает на такое количество машин, и в дальнейшем эта проблема будет только усугубляться, а дней с 9-10-балльными пробками в году будет становиться все больше.