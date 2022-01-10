Петербург второй месяц грязнет в пробках. Эксперты считают — городу нужно в 2,5 раза больше дорог. Это поможет?

С начала зимы Петербург стоит в бесконечных автомобильных пробках: в декабре 8-10-балльные заторы фиксировались каждый день. Первый рабочий день января показал, что проблемы никуда не ушли — 7-8 бальные заторы утром и вечером. Очевидно, виной тому не только снегопад или гололедица, а плотность дорог, которая слишком мала для существующего количества машин. Ведущий специалист транспортного развития территорий Лаборатории Градопланирования Кирилл Сальников объясняет, как бороться с пробками в таких условиях.
Мы привыкли считать, что Петербург — самый европейский город России. Это так, если говорить об архитектуре, образе жизни. Однако с точки зрения транспорта это уже не так очевидно. Плотность улично-дорожной сети у нас заметно меньше, чем в большинстве европейских городов, сопоставимых по размерам. Особенно это бросается в глаза, если посмотреть на карту советских районов.
Там плотность магистральной сети (туда входят все улицы кроме тех, что проложены внутри микрорайонов) составляет порядка 2-4 км на квадратный километр. В Европе новые районы часто строятся по принципу кварталов (как наш центр) и плотность улиц в них составляет от 7 до 15 км на квадратный километр. В среднем у нас в 2,5-3 раза меньше улиц чем в европейских городах.
Почему так произошло? Этому есть вполне объективные исторические причины. В советское время города проектировались из расчета, что большинство людей будет перемещаться на общественном транспорте. «Задачей» улиц и проспектов было размещение автобусных, троллейбусных и трамвайных остановок, с которых люди бы уезжали, и на которые бы возвращались. Никто не мог предположить такого взрывного роста автомобилизации. Теперь же дорог физически не хватает на такое количество машин, и в дальнейшем эта проблема будет только усугубляться, а дней с 9-10-балльными пробками в году будет становиться все больше.
Что же делать? Логика подсказывает, что увеличить количество дорог, но это будет сделать непросто. Да, можно расширить существующие дороги, но прокладка новых потребует сноса домов, изменения географии целых районов. К тому же даже европейские города с более развитой дорожной сетью в 1960-70е годы все равно столкнулись с проблемой пробок и не смогли ее решить за счет строительства развязок и расширения проезжей части.
Чтобы убрать пробки, нужно не увеличивать количество улиц, а наращивать их суммарную провозную способность. И личные автомобили, увы, здесь не самый лучший способ. Показательным примером в данном случае являются американские города. Они в течении XX века инвестировали огромные деньги в строительство внутригородских дорог и развязок, расчертили большие площади под парковки. Но все эти меры не решили проблему пробок, если не усугубили ее, потому что у людей в таких городах нет альтернатив использованию личного автотранспорта. Кто захочет использовать общественный транспорт, если до остановки необходимо пробираться через эстакады, шоссе в центре города и парковки, а сам автобус ходит раз в час, потому что мало кому нужен? Куда можно доехать на велосипеде, если расстояния между точками поездки слишком велико, потому что город ориентирован на использование автомобилей и плотность населения мала, а районы перерезаны хайвэями?
Место на городских улицах всегда ограничено, не только в нашем городе, а в принципе (хотя у нас, как мы уже знаем, оно ограничено сильнее). Для снижения количества и размера транспортных заторов необходимо перераспределять «пространство» городских улиц между участниками движения таким образом, чтобы как можно большее количество людей смогли воспользоваться им для своих поездок. В этом случае общественный транспорт имеет принципиальное преимущество перед личным – он перевозит в десятки раз больше людей на единицу пространства городской улицы.
Таким образом, рецепт борьбы с пробками – развивать альтернативные виды передвижений. Причем речь идет не о полном отказе от автомобиля, а о том, чтобы его использовали только когда он действительно необходим. Чтобы стимулировать такое отношение к транспорту нужны платные парковки, расширение тротуаров, создание велосипедных дорожек и выделенных полос для общественного транспорта.
Не стоит также забывать про важность создания и обслуживания пешеходной инфраструктуры, ведь в многих случаях, особенно в центре нашего города, дойти куда-либо пешком можно быстрее, чем ждать автобус или искать место для парковки. Если эти проблемы удастся решить, то и обильные снегопады не будут парализовать транспортную сеть на целые дни и даже недели.
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