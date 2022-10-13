Сроки реализации проекта развития Морского вокзала «Гавань 2.0» сдвинутся. И вот почему

«Это безусловно важный атрибут для Петербурга, для нас это важная цель», — рассказала Антюшина «РБК Петербург». Она отметила, что «сроки сдвинутся, и бюджет будет пересчитываться, потому что цепочки поставок инженерии и материалов существенно изменились сейчас».

Антюшина добавила, что в июне «Севкабель Порт» получил от комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, входящей в «Гавань 2.0». Специалисты выполняют эту работу.

Ранее стало известно, что Алексей Онацко покинул пост куратора «Севкабель Порта». Уход связан с истечением срока контракта, по которому Онацко работал над проектом. По его словам, судьба проекта «Гавань 2.0» не до конца ясна: «Эта концепция не была принята. Возможно, будет альтернативная, более консервативная концепция».

«Севкабель Порт» разработал план развития бывших промышленных набережных Васильевского острова и порта Морской вокзал в 2021 году. Концепция получила название «Гавань 2.0» — она подразумевает создание единого делового, культурного и туристического пространства от Кожевенной линии до намывных территорий.

Позже «Севкабель Порт» и сеть отелей Azimut анонсировали, что в рамках проекта «Гавань 2.0» реконструируют здание Морского вокзала. По замыслу авторов проекта, к 2025-2026 году «Гавань 2.0» станет новой визитной карточкой Петербурга и будет генерировать посетительский трафик более 7 миллионов человек в год, в том числе 2,5 миллиона туристов.