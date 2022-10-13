Алексей Онацко ушел с поста куратора «Севкабель Порта»

«Сделал все что мог и обещал. Дальше у собственников пока неопределенные планы. […] Собственники пока не определились, по какому пути они пойдут, не понятно, как площадка будет развиваться дальше. Поэтому я решил, что стоит поискать какие-то новые проекты», — приводит РБК Петербург слова Онацко.

Уход с поста куратора «Севкабель Порта» связан с истечением срока контракта, по которому Онацко работал над проектом. По его словам, сейчас до конца не ясна судьба ранее анонсированного проекта «Гавань 2.0»: «Эта концепция не была принята. Возможно, будет альтернативная, более консервативная концепция».

Директор по маркетингу общественного пространства Валентина Антюшина отмечает, что концептуально планы по реализации проекта «Гавань 2.0» не изменились — собственники проекта по-прежнему планируют создать единую набережную от причалов Балтийского вокзала и площади Морского вокзала.

«Это безусловно важный атрибут для Петербурга, для нас это важная цель. Алексей написал концепцию и далее вышел из проекта. Мы, как управляющая компания, которая занимается развитием этого проекта, будем дальше следовать этой концепции. Сроки, безусловно, сдвинутся, и бюджет будет пересчитываться, потому что цепочки поставок инженерии и материалов существенно изменились сейчас», — отметила она.