В Москве построят 7 новых мостов через Москву-реку. Показываем проекты

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в настоящий момент активно развивают проекты четырех новых мостов в районе Хорошево-Мневники. Это:

велопешеходный мост на улицу Островную;

велопешеходный мост в сторону парка Фили;

автомобильный мост на улицу Новозаводскую;

автомобильный мост на улицу Мясищева.

«Каждый объект получился уникальным. На улицу Новозаводскую, например, будет идти мост-«парус» всего с одним пилоном. Он станет украшением Мневниковской поймы. Автомобильный мост в створах Берегового и Причального проездов соединит Шелепиху и Филевский парк. С одной стороны моста будет пешеходная зона, с другой — велодорожка», — рассказал Собянин.

Пешеходные мосты появятся также в Нагатинском затоне и через Водоотводный канал в Якиманке. «Про второй надо сказать отдельно: москвичи давно ждут удобную переправу на остров Балчуг. Мост станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и "ГЭС-2"», — резюмировал мэр столицы.