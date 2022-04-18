В Москве построят 7 новых мостов через Москву-реку. Показываем проекты

В Москве постоят семь новых мостов через Москву-реку. Четыре из них будут возведены в районе Хорошево-Мневники. Показываем концепции.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в настоящий момент активно развивают проекты четырех новых мостов в районе Хорошево-Мневники. Это:
- велопешеходный мост на улицу Островную;
- велопешеходный мост в сторону парка Фили;
- автомобильный мост на улицу Новозаводскую;
- автомобильный мост на улицу Мясищева.
«Каждый объект получился уникальным. На улицу Новозаводскую, например, будет идти мост-«парус» всего с одним пилоном. Он станет украшением Мневниковской поймы. Автомобильный мост в створах Берегового и Причального проездов соединит Шелепиху и Филевский парк. С одной стороны моста будет пешеходная зона, с другой — велодорожка», — рассказал Собянин.
Пешеходные мосты появятся также в Нагатинском затоне и через Водоотводный канал в Якиманке. «Про второй надо сказать отдельно: москвичи давно ждут удобную переправу на остров Балчуг. Мост станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и "ГЭС-2"», — резюмировал мэр столицы.
Напомним, в 2021 году Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Для реализации проекта планировалось снести восемь исторических зданий. Однако позже был разработан новый проект развязки, который позволит сохранить строения.
Помимо Большого Смоленского моста, в Петербурге могут появиться еще две переправы. Через Неву хотят проложить мост, который свяжет Васильевский остров с Коломной, еще один хотят построить неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизить транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
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