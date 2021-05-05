В Петербурге появится еще один мост через Неву. Он свяжет Васильевский остров с Коломной

Как пишет Restate.ru со ссылкой на макет генерального плана Петербурга — он должен быть принят до конца 2021 года — новый мост через Неву свяжет Васильевский остров с Коломной. Идея возведения такого моста появилась еще более 10 лет назад. Тогда его планировали строить в створе 23-24-й линий Васильевского острова, сейчас же под него зарезервируют створ между 17-й и 18-й линиями. С противоположной стороны он выйдет на Ново-Адмиралтейский остров и далее на набережную реки Пряжки.

В сентябре 2019 года стало известно о планах на еще один мост через Неву. Новая переправа является частью проекта строительства Восточного скоростного диаметра — по задумке, она должна разгрузить соседние мосты Александра Невского и Володарский. Однако аналитик движения «Транспорт и горожане» Арсений Афиногенов считает, что такое решение только усугубит положение в центре Петербурга, потому что «привлечет дополнительное количество автомобилистов».