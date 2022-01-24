Власти Петербурга хотят сделать въезд в центр города платным (что?? да!). Как? Когда? Это вообще возможно?

За въезд в центр Петербурга могут начать взимать плату. О таких планах городских властей неожиданно объявил глава Заксобрания города Александр Бельский. Эта идея вызвала вопросы не только у автолюбителей, но и специалистов. Когда может быть принято такое решение, какая часть города войдет в зону платного въезда и поможет ли это покончить с пробками? Отвечаем на эти вопросы вместе со специалистами-транспортниками.
В среду, 19 января, глава петербургского парламента и бывший вице-губернатор города Александр Бельский сообщил, что въезд в центр могут сделать платным. Это заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».
«Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — пояснил Бельский.
При этом ни условий, ни сроков предполагаемого нововведения, ни конкретных границ возможных платных зон Бельский так и не назвал (позднее глава Комтранса Кирилл Поляков сообщил, что губернатор задачи внедрения платного въезда перед транспортниками не ставил, но комитет будет выполнять любой закон, принятый ЗакСом и подписанный градоначальником). Тем не менее заявление депутата вызвало большой резонанс среди горожан, в особенности водителей. Мнения же экспертов относительно реальности и полезности такой перспективы разделились.
Дмитрий Баранов
Ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, Эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, автор телеграм-канала «Город в движении»
Доводы против платного въезда в центр: в некотором смысле — это социальная дискриминация. Автомобиль превращается в транспорт сугубо для обеспеченных людей. Это не совсем справедливо по отношению к тем, у кого есть машина, но доходы невелики. Получается не только этическая или социальная, но и политическая проблема, которая может помешать внедрению этой меры.
Доводы в пользу платного въезда в центр: таким образом мы можем регулировать интенсивность использования дорог, чтобы оптимизировать нагрузку на дорожную сеть и предотвратить пробки. К примеру, в часы пик плату можно сделать выше, мотивируя людей пересесть на общественный транспорт или перенести поездку, а в другое время проезд может быть дешевле или вовсе бесплатным. Собранные же деньги могут пойти на ремонт и благоустройство улиц, а также на работу самой системы взимания платы.
Как и где это можно сделать в Петербурге: самый примитивный способ оплаты проезда — это организация «кордонов», для проезда через которые производится оплата. Более современные системы взимания платы подразумевают оплату по факту проезда по каким-либо маршрутам, причем величина платы зависит от их загрузки. Для этого устанавливаются камеры, распознающие номера и антенны для считывания транспондеров, как на ЗСД, либо используется геопозиционирование, как в системе «Платон». В Петербурге можно сделать систему еще проще: взимать плату не за поездку в центр, а за проезд по мостам. Это потребует минимальных вложений в инфраструктуру, при максимальном решении главной задачи: минимизации сквозного движения через центр города.
Насколько эта перспектива реальна: такие решения требуют достаточно плотного взаимодействия между горожанами и администрацией, нужен хороший диалог, прозрачность. Нужно показать людям реальную выгоду от этих мер. Тут, увы, у нас есть сложности, поскольку в обществе довольно низкий уровень доверия к власти. У нас нет успешного опыта взаимодействия администрации с петербуржцами по таким вопросам. Поэтому точно сказать, когда эта мера будет введена сложно, пока это только разговоры. По опыту других городов, этот процесс занимает около пяти лет, от пилотной зоны до полной реализации платного проезда во всех районах города. Но, в любом случае, наша транспортная система находится в таком состоянии, что не регулировать движение личного транспорта уже просто невозможно. Поэтому в обозримом будущем этот процесс начнется.
Кирилл Сальников
Ведущий специалист транспортного развития территорий Лаборатории Градопланирования
Доводы против платного въезда в центр: организация платного въезда ограничивает подвижность людей в городе. Некоторым людям действительно бывает надо приехать в центр на машине. К примеру, когда у них с собой тяжелые вещи. Кроме того, далеко не во всех точках Адмиралтейского и Центрального районов у нас хорошая транспортная доступность. До сих пор немало локаций, до которых удобнее добираться на машине, чем на общественном транспорте.
Доводы в пользу платного въезда в центр: Петербург, да и другие города, не сможет нормально функционировать, если большинство будет постоянно перемещаться на личных автомобилях. Необходимо мотивировать людей пересаживаться на общественный транспорт. При этом в случае со введением платы за въезд, это делается сравнительно мягко: не прямым запретом, а созданием ситуации, когда воспользоваться метро или троллейбусом просто выгоднее.
Как и где это можно сделать в Петербурге: технически можно использовать транспондеры, которые успешно показали себя на ЗСД. В районах, прилегающих к центру, это будет сделать еще удобнее, ведь скорости там ниже, чем на Западном скоростном диаметре, поэтому проезд через рамки вряд ли создаст заторы. Если говорить о географии платной зоны, то здесь нужен вдумчивый анализ. Навскидку могу сказать, что речь может идти максимум о зоне, окруженной Jбводным каналом, где деловая активность наблюдается на протяжении большей части суток.
Насколько эта перспектива реальна: я думаю, что эта мера еще не назрела в городе. Мы не разобрались с более базовыми и менее болезненными решениями, вроде массового создания выделенных полос для общественного транспорта. Не организовали их на многих из улиц, где общественный транспорт регулярно стоит в заторах. Возможно, когда мы создадим платные парковки на территории всего центра города, существенно повысим скорости движения наземного общественного транспорта, то необходимость платного въезда и вовсе отпадет. Поэтому в ближайшую пятилетку, полагаю, никто эту тему форсировать не будет. Скорее всего эта идея может начать внедряться в перспективе от 10 лет и далее в случае необходимости.
Георгий Фролов
Специалист в сфере городского планирования, автор телеграм-канала Петербуржец в «ДепТрансе»
Доводы против платного въезда в центр: если говорить о том, чтобы ввести эту систему прямо сейчас, то Петербург еще просто не прошел все шаги к платному въезду в центр. Та же самая платная парковка введена только в части центра города, причем плюсов от этого горожане пока не ощущают: общественный транспорт как стоял в пробках, так и стоит, развития пешеходной среды не происходит. Можно сказать, что платный въезд в центр — это тяжелый антибиотик. Нам предлагают воспользоваться им, пока мы даже не распробовали леденцы от кашля. Сначала нужно сделать первый шаг и ощутить от него эффекты, а потом уже планировать последующие.
Доводы в пользу платного въезда в центр: на дальнюю перспективу это решение может быть оправдано: центр города не способен удовлетворять спрос на поездки по его улицам на личном автомобиле, и даже платной парковки может быть недостаточно для приведения спроса в соответствие с «предложением» существующих улиц. Платный въезд побудит отказаться от излишних поездок тех, кто имеет альтернативные маршруты — на метро или общественном транспорте, что позволит активнее использовать городские улицы для развития пешеходных пространств и озеленения и улучшить экологию.
Как и где это можно сделать в Петербурге: самые очевидные границы платной зоны в Петербурге — дельта Невы и центр города, окруженные Невой, Большой Невкой, Обводным каналом и Финским заливом. Если принимаем эту зону, то пункты контроля можно установить прямо на мостах. Однако, возможно придется вводить платный въезд не только в центре: это вопрос соотношения спроса и предложения. Еще один вариант — ограничение въезда вообще в границы города — такая мера позволила бы задержать неподвластную Смольному застройку полей жильем в Ленобласти. Опасаться пробок от контроля проезда не стоит, уже существуют системы контроля Fast flow, которые распознают автомобильные номера, как на ЦКАД в Подмосковье.
Насколько эта перспектива реальна: Я не исключаю, что такие вещи концептуально прорабатываются, и Александр Бельский мог видеть это в тех или иных официальных материалах Комитетов. Однако подобные транспортные решения находятся вне непосредственной компетенции регионального парламента. Поэтому вряд ли упоминание идеи спикером ЗакСа является сигналом к тому, что это нововведение будет в ближайшее время внедрено. Я думаю, что даже в течение пяти ближайших лет реализация этих мер не начнется (например, в Москве на повестке дня их нет).
Кстати, говоря о ЗакСе и заботе о загруженности города, хотелось бы напомнить депутатам о том, что прямо перед Мариинским дворцом находится бесплатная парковка, занимающая целый Синий мост, которой охотно пользуются депутаты и сотрудники Заксобрания. Возможно, если Александр Бельский хочет очистить город от лишних машин, стоит начать именно с этого места, вернув площадь перед городским парламентом горожанам, путем расширения общественных пространств Исаакиевской площади за счет парковки на Синем мосту.
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