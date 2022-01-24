Власти Петербурга хотят сделать въезд в центр города платным (что?? да!). Как? Когда? Это вообще возможно?

Доводы против платного въезда в центр: в некотором смысле — это социальная дискриминация. Автомобиль превращается в транспорт сугубо для обеспеченных людей. Это не совсем справедливо по отношению к тем, у кого есть машина, но доходы невелики. Получается не только этическая или социальная, но и политическая проблема, которая может помешать внедрению этой меры.

Доводы в пользу платного въезда в центр: таким образом мы можем регулировать интенсивность использования дорог, чтобы оптимизировать нагрузку на дорожную сеть и предотвратить пробки. К примеру, в часы пик плату можно сделать выше, мотивируя людей пересесть на общественный транспорт или перенести поездку, а в другое время проезд может быть дешевле или вовсе бесплатным. Собранные же деньги могут пойти на ремонт и благоустройство улиц, а также на работу самой системы взимания платы.

Как и где это можно сделать в Петербурге: самый примитивный способ оплаты проезда — это организация «кордонов», для проезда через которые производится оплата. Более современные системы взимания платы подразумевают оплату по факту проезда по каким-либо маршрутам, причем величина платы зависит от их загрузки. Для этого устанавливаются камеры, распознающие номера и антенны для считывания транспондеров, как на ЗСД, либо используется геопозиционирование, как в системе «Платон». В Петербурге можно сделать систему еще проще: взимать плату не за поездку в центр, а за проезд по мостам. Это потребует минимальных вложений в инфраструктуру, при максимальном решении главной задачи: минимизации сквозного движения через центр города.

Насколько эта перспектива реальна: такие решения требуют достаточно плотного взаимодействия между горожанами и администрацией, нужен хороший диалог, прозрачность. Нужно показать людям реальную выгоду от этих мер. Тут, увы, у нас есть сложности, поскольку в обществе довольно низкий уровень доверия к власти. У нас нет успешного опыта взаимодействия администрации с петербуржцами по таким вопросам. Поэтому точно сказать, когда эта мера будет введена сложно, пока это только разговоры. По опыту других городов, этот процесс занимает около пяти лет, от пилотной зоны до полной реализации платного проезда во всех районах города. Но, в любом случае, наша транспортная система находится в таком состоянии, что не регулировать движение личного транспорта уже просто невозможно. Поэтому в обозримом будущем этот процесс начнется.