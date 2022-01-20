В Смольном прокомментировали информацию о запуске платного въезда в центр Петербурга

«Губернатор не ставил передо мной задачу прорабатывать этот сценарий. Как комитет мы, конечно, будем реализовать любой закон, принятый Законодательным собранием и подписанный главой города», — заявил Кирилл Поляков.

Напомним, въезд в центр Петербурга на автомобиле планируют сделать платным. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

«Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — пояснил Бельский.