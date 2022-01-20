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В Смольном прокомментировали информацию о запуске платного въезда в центр Петербурга

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В Смольном прокомментировали информацию о введении платного въезда в центр Петербурга. Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков ответил, что администрация движется в эту сторону, но в ближайшее время ее не запустят, пишет «Фонтанка».

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«Губернатор не ставил передо мной задачу прорабатывать этот сценарий. Как комитет мы, конечно, будем реализовать любой закон, принятый Законодательным собранием и подписанный главой города», — заявил Кирилл Поляков.

Напомним, въезд в центр Петербурга на автомобиле планируют сделать платным. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

«Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — пояснил Бельский.

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