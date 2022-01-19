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Въезд на автомобиле в центр Петербурга хотят сделать платным

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Въезд в центр Петербурга на автомобиле планируют сделать платным. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Он сообщил, что это нововведение может стать частью транспортной реформы, которую сейчас проводят в городе. Реформа поможет разгрузить центр города, уменьшить количество пробок и проблем с парковками.

«Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — пояснил Бельский.

Однако, конкретных сроков ввода платного въезда он не называет.

Напомним, в Петербурге планируют ввести поминутный тариф на платную парковку. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Также Смольный изменил тарифы платной парковки в центре Петербурга. Теперь за час стоянки автолюбители заплатят 100 рублей. Изменения вступили в силу с 1 декабря.

В Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по транспорту. А еще парковку в Петербурге теперь можно оплатить через Apple Pay и Google Pay. Новая функция доступна пользователям мобильного приложения.

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