Как петербуржцы восстанавливают исторический облик «адмиральского дома» на Петроградской

Хочу отреставрировать двери. Что делать?

Шаг №1. Узнайте, является ли дом объектом культурного наследия

Для этого необходимо зайти на сайт Комитета по охране памятников в раздел «Государственный учет» и ввести нужный адрес. Если дом не является объектом культурного наследия, это упрощает ситуацию, потому что совместно с управляющей компанией можно составить план работ и найти подрядчика, а потом принять вместе с собственниками решение — выполнить эти работы за счет текущего ремонта.

Если здание является объектом культурного наследия, то по закону все действия необходимо согласовывать с Комитетом по охране памятников. К тому же, необходимо будет предоставить проект ремонта (если это текущий ремонт, тогда этот проект делает управляющая компания, если капитальный — Фонд капитального ремонта, если работы проводятся за счет городской программы ремонта — КГИОП).

Как правило, управляющие компании не хотят делать проект, поэтому часто ограничиваются простыми работами: починить крышу или покрасить парадную. Теоретически можно подать заявку в городскую программу ремонта объектов культурного наследия, но там обычно очень большая очередь.

Шаг № 2. Соберите информацию об истории здания

Информацию можно найти на сайтах Citywalls и «Архивы Петербурга» или узнать у старожил дома. Набор исторических документов позволит правильно сформулировать цель: что восстанавливать, в каком виде и так далее. Кроме этого, с помощью них можно оценить проекты ремонта — выявить некачественные работы, произведенные в здании ранее, и исправить их в дальнейшем.

Шаг №3. Обсудите проект с соседями

Для начала необходимо сформировать добрососедское сообщество. Если оно уже есть, то пригласите всех участников на собрание и обсудите все нюансы проекта, чтобы избежать разногласий на следующих этапах. Предложите путем голосования решить, кто готов участвовать в восстановлении дверей и как это лучше сделать.

Шаг №4. Определите среднюю стоимость работ

Пригласите нескольких подрядчиков на оценку. Помочь с поиском мастерских можно попросить фонд «Внимание», краеведческое объединение «Гэнгъ» и «Двери с помоек».

Шаг №5. Соберите средства

Если здание не является объектом культурного наследия, попробуйте договориться с управляющей компанией, чтобы они выделили предназначенные для текущего ремонта деньги. Если это исторические двери, обратитесь в фонд «Внимание». Легче всего организовать сбор на краудфандинговой платформе (например, на Planeta.ru) или обратиться за помощью к местным бизнесменам.

Шаг №6. Запустите процесс

Когда все средства собраны, нужно определиться с подрядчиком, объемом работ и сроками. А дальше — контролировать весь процесс, решать возникающие проблемы и рассказывать о ходе работ всем заинтересованным лицам в соцсетях, чтобы люди имели представление, как можно сохранять и приумножать наследие.

Помочь жителям в восстановлении исторического облика дома, можно на сайте или, поучаствовав в аукционе.