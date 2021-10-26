Как петербуржцы восстанавливают исторический облик «адмиральского дома» на Петроградской

Еще в начале года жители отреставрировали внешнюю дубовую дверь в памятнике культурного значения — «адмиральском доме» на Чапыгина, построенном по проекту архитектора Давида Бурышкина в стиле неоклассицизма. Сейчас они намерены привести в порядок двери в двух парадных. «Собака.ru» поговорила с председателем совета дома Тимофеем Чуровым о восстановлении исторического облика здания и составила вместе с ним небольшую инструкцию, как петербуржцы могут самостоятельно сохранить наследие.
Тимофей Чуров
Председатель совета дома
О здании
Адмиральский дом на Чапыгина, 5 возведен в 1936-м году по проекту архитектора Давида Бурышкина для командного состава Военно-морского флота. Здание в стиле сталинского неоклассицизма состоит из двух корпусов, связанных галерей. Фасады украшены барельефами с изображениями моряков-краснофлотцев, занятых корабельными делами. По архивным сведениям, здесь жили адмиралы, командующие Балтийским флотом — Владимир Трибуц и Александр Орел, а писатель Валентин Пикуль даже посвятил свое произведение «Три возраста Окини-сан» супружеской паре Авраамовых из 136-й квартиры (прим. ред. — номер сохранился).
Дом был очень комфортабельным для своего времени. Здесь изначально должны были построить четыре корпуса, которые бы образовали квадрат и оградили двор. Но их не удалось возвести, поскольку началась война. Во внутренней территории стояла котельная и баня, куда жительницы ходили стирать белье, пока не появились стиральные машины. Во время блокады угловая часть дома, расположенная ближе к Каменноостровскому проспекту, пострадала от снаряда. Повреждения были небольшими — задеты буквально пару квартир. Впоследствии здание восстановили.
Семь лет назад КГИОП включил здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
О первом восстановлении дверей
Когда я в 2017-м году въехал в этот дом вместе со своей партнершей Анной, увидел парадную деревянную дверь в ужасном состоянии: она была обшита железом и заколочена. В июле прошлого года ко мне приехал друг, известный урбанист Алексей Радченко. Он предложил обратиться к подрядчикам, оценить стоимость работ и открыть сбор средств на Planeta.ru. Нам потребовалось порядка 80 тысяч рублей. Деньги собрали буквально за три недели.
В августе парадную дверь демонтировали. Мастера очистили ее от металлического листа, сняли краску, восстановили фурнитуру, стекла и отбойник по архивным фотографиям. И только в январе этого года установили их обратно. Специалисты сделали хорошую работу по древесине, но фурнитура была восстановлена некачественно. Сейчас мы ищем другого подрядчика, который сможет переделать.
О второй инициативе
В прошлом году у нас появился новый сосед Олег Смирнов. Он сразу заинтересовался восстановлением исторического облика дома. Мы предложили ему объединить усилия и воссоздать входную группу восьмой и десятой парадных. Ксения Сидорина из краеведческого объединения «Гэнгъ» предоставила нам порядка 20 контактов мастеров. Сейчас изучаем предложения. Пока цена работ колеблется от 300 до 500 тысяч рублей. Для начала хотим собрать 250 тысяч рублей — этой суммы хватит на восстановление внешних дверей и на начальный этап работы с внутренними. Их необходимо будет очистить от краски, вставить недостающие элементы, установить фурнитуру и стекла.
В перспективе хотим восстановить исторический облик всех дверей, окон и перил, а также отремонтировать подвал и крышу.
Хочу отреставрировать двери. Что делать?
Шаг №1. Узнайте, является ли дом объектом культурного наследия
Для этого необходимо зайти на сайт Комитета по охране памятников в раздел «Государственный учет» и ввести нужный адрес. Если дом не является объектом культурного наследия, это упрощает ситуацию, потому что совместно с управляющей компанией можно составить план работ и найти подрядчика, а потом принять вместе с собственниками решение — выполнить эти работы за счет текущего ремонта.
Если здание является объектом культурного наследия, то по закону все действия необходимо согласовывать с Комитетом по охране памятников. К тому же, необходимо будет предоставить проект ремонта (если это текущий ремонт, тогда этот проект делает управляющая компания, если капитальный — Фонд капитального ремонта, если работы проводятся за счет городской программы ремонта — КГИОП).
Как правило, управляющие компании не хотят делать проект, поэтому часто ограничиваются простыми работами: починить крышу или покрасить парадную. Теоретически можно подать заявку в городскую программу ремонта объектов культурного наследия, но там обычно очень большая очередь.
Шаг № 2. Соберите информацию об истории здания
Информацию можно найти на сайтах Citywalls и «Архивы Петербурга» или узнать у старожил дома. Набор исторических документов позволит правильно сформулировать цель: что восстанавливать, в каком виде и так далее. Кроме этого, с помощью них можно оценить проекты ремонта — выявить некачественные работы, произведенные в здании ранее, и исправить их в дальнейшем.
Шаг №3. Обсудите проект с соседями
Для начала необходимо сформировать добрососедское сообщество. Если оно уже есть, то пригласите всех участников на собрание и обсудите все нюансы проекта, чтобы избежать разногласий на следующих этапах. Предложите путем голосования решить, кто готов участвовать в восстановлении дверей и как это лучше сделать.
Шаг №4. Определите среднюю стоимость работ
Пригласите нескольких подрядчиков на оценку. Помочь с поиском мастерских можно попросить фонд «Внимание», краеведческое объединение «Гэнгъ» и «Двери с помоек».
Шаг №5. Соберите средства
Если здание не является объектом культурного наследия, попробуйте договориться с управляющей компанией, чтобы они выделили предназначенные для текущего ремонта деньги. Если это исторические двери, обратитесь в фонд «Внимание». Легче всего организовать сбор на краудфандинговой платформе (например, на Planeta.ru) или обратиться за помощью к местным бизнесменам.
Шаг №6. Запустите процесс
Когда все средства собраны, нужно определиться с подрядчиком, объемом работ и сроками. А дальше — контролировать весь процесс, решать возникающие проблемы и рассказывать о ходе работ всем заинтересованным лицам в соцсетях, чтобы люди имели представление, как можно сохранять и приумножать наследие.
Помочь жителям в восстановлении исторического облика дома, можно на сайте или, поучаствовав в аукционе.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.