Инструкция: как организовать добрососедское сообщество

Как организовать сообщество?

Шаг № 1. Провести социологическое исследование, выявить проблематику места

Социологическое исследование позволяет понять общее и разное между людьми, проживающих на одной территории, возможные страхи по поводу друг друга, выявить стереотипы и ожидания по отношению к управляющей компании и представителей администрации, ценности среды (зелень, сервисы, доступ к воде, малоэтажная застройка, тишина вечером), определить готовность действовать. Обычные жители, не являющиеся профессиональными социологами, могут провести исследование двумя способами:

Вариант 1. Наблюдение

Необходимо определить три временных промежутка (утро, день и вечер) и в течение двух недель наблюдать, кто, чем и в какое время чаще всего занимается во дворе. Важно понять, какие группы людей взаимодействуют в конкретном месте в определенное время, какие проблемы существуют во дворе. Например, в 9 утра каждый день женщина 30 лет выгуливает собаку. Ее домашнее животное играет и справляет свои нужды на клумбах. Отсюда вывод — не хватает площадки для питомцев.

Вариант 2. Онлайн или офлайн соучаствующее картирование

Можно составить простой опрос с вопросами закрытого или полузакрытого типа (с перечнем альтернатив и вариантом "другое", где можно дописать ответ). Один из вариантов — соучаствующее картирование. Такой метод помогает определить общие ценности и проблемы среды. Необходимо попросить соседей отметить на карте объекты, которые они считают важными (маркер на карте), описать, почему они важны, предложить идеи по развитию конкретных мест с помощью маркера и текста, отметить проблемные точки и описать их. Для качественного исследования нужно опросить от 100 жителей территории.