Инструкция: как организовать добрососедское сообщество

В Петербурге началась волна добрососедских комьюнити, которые не только своими силами благоустраивают и озеленяют территории, но и становятся настоящими брендами! Специально для «Собака.ru» участники сообщества «Семенцы» — партнер архитектурного бюро «Архдвор» Антон Николаенков, социолог и руководитель QULLAB Александра Ненько — создали пошаговую инструкцию, как грамотно сплотить соседей самостоятельно, и объяснили, почему кооперации важны не только для жителей района, но и для застройщиков.
Что такое добрососедское сообщество?
Добрососедское сообщество — комьюнити жителей, проживающих на одной территории и имеющих общее ценное благо, связанное с этим местом. Во время создания самое главное — сформулировать, в чем могут быть основные принципы кооперации соседей, учесть их психотипы и разные ожидания от городской среды. Особенно в эпоху коронавируса сообщества выполняют функцию психологической поддержки: люди подбадривают друг друга, обмениваются проверенной информацией, заботятся о старших и заболевших, действуют как вторая семья. На организацию добрососедского сообщества уходит разное время: например, в Семенцах — полгода.
Добрососедское сообщество сформировалось, когда исчезла или свелась к минимуму роль одного организатора — соседи начинают самостоятельно улучшать среду вокруг себя, придумывать мероприятия.
Как организовать сообщество?
Шаг № 1. Провести социологическое исследование, выявить проблематику места
Социологическое исследование позволяет понять общее и разное между людьми, проживающих на одной территории, возможные страхи по поводу друг друга, выявить стереотипы и ожидания по отношению к управляющей компании и представителей администрации, ценности среды (зелень, сервисы, доступ к воде, малоэтажная застройка, тишина вечером), определить готовность действовать. Обычные жители, не являющиеся профессиональными социологами, могут провести исследование двумя способами:
Вариант 1. Наблюдение
Необходимо определить три временных промежутка (утро, день и вечер) и в течение двух недель наблюдать, кто, чем и в какое время чаще всего занимается во дворе. Важно понять, какие группы людей взаимодействуют в конкретном месте в определенное время, какие проблемы существуют во дворе. Например, в 9 утра каждый день женщина 30 лет выгуливает собаку. Ее домашнее животное играет и справляет свои нужды на клумбах. Отсюда вывод — не хватает площадки для питомцев.
Вариант 2. Онлайн или офлайн соучаствующее картирование
Можно составить простой опрос с вопросами закрытого или полузакрытого типа (с перечнем альтернатив и вариантом "другое", где можно дописать ответ). Один из вариантов — соучаствующее картирование. Такой метод помогает определить общие ценности и проблемы среды. Необходимо попросить соседей отметить на карте объекты, которые они считают важными (маркер на карте), описать, почему они важны, предложить идеи по развитию конкретных мест с помощью маркера и текста, отметить проблемные точки и описать их. Для качественного исследования нужно опросить от 100 жителей территории.
Шаг № 2. Определить цель сообщества и распространить информацию о проекте
Цели могут быть разными: взаимопомощь, работа с детьми и дополнительное образование, взаимодействие индивидуальных предпринимателей или бартерное (например, вы мне преподаете английский, а я делаю маникюр), улучшение качества среды вокруг себя, проведение совместных праздников или досуг выходного дня, формирование тематические сообществ (например, клубы английского языка или спортивные), защита территории от застройки. Можно ставить как долгосрочные, так и краткосрочные цели, но важно, чтобы они были конструктивными, тогда получится позитивная программа для развития сообщества. Если они будут негативными (например, основанные на борьбе с кем-то или чем-то), тогда сообщество, вероятнее всего, распадется, после того, как сопротивление прекратится.
Распространять информацию о проекте можно любым удобным способом: класть открытки, закладки для книг в почтовый ящик или распространять их в кафе рядом с домом, вешать плакаты в подъездах на стендах для информации.
Шаг № 3. Знакомство с соседями и продумывание идей
Вначале необходимо организовать установочную встречу в кафе, баре, библиотеке или сквере, где можно рассказать об идеи проекта, его цели и вдохновить соседей на активное участие. Затем представьте результаты социологического исследования и получите обратную связь. Проведите 2-3 встречи. На них вместе с жителями по группам придумайте различные концепции мероприятия или благоустройства двора. А из полученных материалов создайте выставку у местных стейкхолдеров (кафе, библиотеки), чтобы привлечь остальных жителей. После этого откажитесь от роли организатора и переходите к горизонтальному устройству коммуникации, поскольку, концентрируя ответственность на одном человеке, участие других людей в проекте сводится к минимуму.
После реализации идеи необходимо закрепить положительные эмоции праздником. Это придаст моральные силы на новые свершения и проекты.
Шаг № 4. Создать бренд и привлечь средства
Вместе с соседями придумайте название и логотип. Маленький брендинг сообщества важен, потому что у людей автоматически создается сопричастность к группе, выделяющейся на фоне остальных. Необходимо сделать профиль открытым, чтобы другие могли заходить и становиться частью группы. Это также поможет во время поисков партнеров с целью финансирования сообщества или бартера.
Обязательно создайте страницы в социальных сетях и соседский чат в WhatsUp или Telegram для оперативного взаимодействия с соседями.
Шаг №5. Реализация идеи и проведение мероприятий
Мероприятия важны для укрепления связей между участниками сообщества. Это могут быть обмен растениями, массовое чаепитие, концерты местных музыкантов, лекции урбанистов, архитекторов, литераторов, художников. Самое главное, чтобы они рассказывали о вещах, коррелирующих с темой проекта. На события важно пригласить успешные городские добрососедские сообщества (например, «Петроградская диаспора», «Добрососедство Коломны», «От стрелки до Гавани», «Семенцы»). Они смогут поделиться положительным опытом организации и замотивировать других людей.
Какие проблемы могут возникнуть?
Во-первых, соседское сообщество не организовалось. Основными причинами являются — жители не разделяют проблематику места (запрос не массовый) и градостроительная среда. Например, на Парнасе сложно формировать добрососедское сообщество, потому что там большая плотность людей, и одновременно напряжение между людьми выше, чем в историческом центре. К тому же, в новых районах у человека нет ощущения сопричастности к территории, поэтому ему сложно с ней взаимодействовать.
Во-вторых, сильное влияние одного человека. Если есть очень активный человек, его уход по разным причинам в будущем может спровоцировать распад сообщества. Поэтому важно, чтобы разные люди отвечали за все.
В-третьих, токсичные отношения. Важно определить правила внутри сообщества. Например, не разговаривать о политике и религии, не вступать в открытый конфликт, уважать чужое мнение, даже если оно отличается от твоего и не критиковать его.
В-четвертых, финансирование. Если сообщество не будет искать финансирование на стороне, а брать средства только из личного бюджета, оно загнется. Ищите партнеров на стороне. Предлагайте организациям рекламу взамен или бартер (например, размещение логотипа компании на объекте во дворе или совместное создание инфоповода для СМИ). Дружеские связи можно наладить, приглашая потенциальных партнеров на мероприятия. Главное — знакомиться, предлагать различное взаимодействие.
Чем полезно добрососедское сообщество?
Добрососедское сообщество помогает свести к минимуму риски вандализма благодаря общественному контролю и чувству сопричастности к месту жительства. Для застройщиков кооперация жильцов выгодна, потому что она уменьшает нагрузку на управляющую компанию и берет на себя много функций: социальный контроль (обеспечение безопасности), поддержка, информационный обмен, снижение нагрузки на инфраструктуру, финансовая разгрузка (соседи создают вещи для улучшения окружающей среды: скамейки или клумбы), восполнение сервисной инфраструктуры (если на территории пока недостаточно активностей для детей, жители могут кооперироваться для организации неформального образования, детских мероприятий), насыщение места событиями, способствование хорошему психологическому фону и улучшение имиджа района.
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