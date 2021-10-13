Жители «адмиральского дома» на улице Чапыгина в Петроградском районе Петербурга намерены отреставрировать исторические дубовые двери во всех шести парадных. В 2020 году они за свой счет восстановили только одну — теперь она вновь выполнена в дереве и имеет расстекловку.
В «адмиральском доме» шесть парадных входных групп, в каждой из которых по 2 пары дверей — внешние и тамбурные. Внешние двери сейчас заколочены, внутренние — просто закрыты. Это исторические дубовые двери 1936 года, они не используются и не видны ни жителям, ни прохожим с улицы. В 2020 году жители дома за свой счет отреставрировали внешние двери только одной парадной — для того, чтобы восстановить исторический облик входной группы, потребовалось 80 тысяч рублей.
Теперь жители дома намерены отреставрировать все оставшиеся двери, для этого они открыли сбор средств. Оценка работ колеблется от 300 до 500 тысяч рублей, точная сумма «сильно зависит и длительность ремонта». «На первом этапе мы хотим собрать 250 тысяч, этого точно хватит на внешние двери и, как минимум, на начало работ с внутренними», — отметили жители дома.
Сбор средств на реставрацию всех исторических дубовых дверей «адмиральского дома» открыт по ссылке.
Жители «адмиральского дома» на улице Чапыгина
О планах восстановить все исторические дубовые двери и открытии сбора средств на реставрацию:
Хотим отдать двери на бережный ремонт: снятие краски, восстановление покрытия и структуры дерева, вставку стекол. А также хотим установить ручки и фурнитуру — оригинальные или того же периода, вставить замок, сделать доводчики. Важно: мы хотим сохранить именно исторические двери, а не делать копии.
Во время восстановления первой двери ни мы, ни подрядчик не смогли правильно оценить сложность. Только в процессе выяснились особенности покрытия дверей и объемы утрат, работы растянулись на полгода, а некоторые детали остались недоделанными. Например, не был установлен доводчик, вторая ручка и запирающая фурнитура, сейчас мы доделываем это за свой счет.
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Жилой дом ВМФ, так называемый «Адмиральский дом», был возведен в 1936 году по проекту Давида Петровича Бурышкина в стиле сталинского неоклассицизма. Это монументальное здание на улице Чапыгина, 5 из двух корпусов, связанных галереей. Фасады украшены рельефами с изображениями моряков и различных корабельных приборов, использованы ордерные элементы.
Как пишут жители дома на архитектурном сайте Петербурга Citywalls, дом никогда не имел печного отопления, что не так часто встречается у послереволюционных построек. «Говорят,что изначально планировалось построить еще два «корпуса» так, чтобы образовался прямоугольник с собственной котельной внутри, но планам помешала война. Во время блокады снаряд попал в угловую часть дома — ту, что ближе к Каменноостровскому (Кировскому) проспекту. О других серьезных повреждениях не слышал», — говорят они.
В 2001 году дом включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
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