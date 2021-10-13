В «адмиральском доме» шесть парадных входных групп, в каждой из которых по 2 пары дверей — внешние и тамбурные. Внешние двери сейчас заколочены, внутренние — просто закрыты. Это исторические дубовые двери 1936 года, они не используются и не видны ни жителям, ни прохожим с улицы. В 2020 году жители дома за свой счет отреставрировали внешние двери только одной парадной — для того, чтобы восстановить исторический облик входной группы, потребовалось 80 тысяч рублей.

Теперь жители дома намерены отреставрировать все оставшиеся двери, для этого они открыли сбор средств. Оценка работ колеблется от 300 до 500 тысяч рублей, точная сумма «сильно зависит и длительность ремонта». «На первом этапе мы хотим собрать 250 тысяч, этого точно хватит на внешние двери и, как минимум, на начало работ с внутренними», — отметили жители дома.

Сбор средств на реставрацию всех исторических дубовых дверей «адмиральского дома» открыт по ссылке.