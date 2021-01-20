Жители «адмиральского дома» на Петроградской за свой счет отреставрировали парадную дверь

Жилой дом ВМФ, так называемый «Адмиральский дом», был возведен в 1936 году по проекту Давида Петровича Бурышкина в стиле сталинского неоклассицизма. Это монументальное здание из двух корпусов, связанных галереей. Фасады украшены рельефами с изображениями моряков и различных корабельных приборов, использованы ордерные элементы.

Как пишут жители дома на архитектурном сайте Петербурга Citywalls, дом никогда не имел печного отопления, что не так часто встречается у послереволюционных построек. «Говорят,что изначально планировалось построить еще два «корпуса» так, чтобы образовался прямоугольник с собственной котельной внутри, но планам помешала война. Во время блокады снаряд попал в угловую часть дома — ту, что ближе к Каменноостровскому (Кировскому) проспекту. О других серьезных повреждениях не слышал», — говорят они.

В 2001 году дом включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».