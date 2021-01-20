Жители «адмиральского дома» на Петроградской за свой счет отреставрировали парадную дверь

Жители «адмиральского дома» в Петроградском районе Петербурга за свой счет отреставрировали парадную дверь. Теперь она вновь выполнена в дереве и имеет расстекловку.
Для того, чтобы восстановить исторический облик входной группы, потребовалось 80 тысяч рублей. Как пишет Telegram-канал «Архитектурные излишества», на реставрацию парадной двери средства жители дома собрали самостоятельно. Ранее здесь стояла обшитая железом деревянная дверь — в процессе работ она была избавлена от металлического листа и отреставрирована. «Теперь все соответствует времени — 1930-м, когда и возвели дом для служащих ВМФ», — сообщается в канале.
Жилой дом ВМФ, так называемый «Адмиральский дом», был возведен в 1936 году по проекту Давида Петровича Бурышкина в стиле сталинского неоклассицизма. Это монументальное здание из двух корпусов, связанных галереей. Фасады украшены рельефами с изображениями моряков и различных корабельных приборов, использованы ордерные элементы.
Как пишут жители дома на архитектурном сайте Петербурга Citywalls, дом никогда не имел печного отопления, что не так часто встречается у послереволюционных построек. «Говорят,что изначально планировалось построить еще два «корпуса» так, чтобы образовался прямоугольник с собственной котельной внутри, но планам помешала война. Во время блокады снаряд попал в угловую часть дома — ту, что ближе к Каменноостровскому (Кировскому) проспекту. О других серьезных повреждениях не слышал», — говорят они.
В 2001 году дом включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
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