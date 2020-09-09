Несколько недель назад в рамках онлайн-проекта «Дом по другим правилам» от Tele2 стартовали встречи, ведущим которых стал экс-продюсер фестиваля «О да, еда!» и Aurora Fashion Week Артем Балаев. Серию диалогов по четвергам объединила общая тема – городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами, набережные, дворы, кафе, бары и рестораны. Последним гостем в сезоне стал Семен Александровский, лауреат премии «Золотая маска», создатель петербургского Pop-up театра. О взаимоотношении режиссера с городом и о его опыте работы с уличным искусством уже можно узнать на сайте мобильного оператора.
Артем Балаев встретился с театральным режиссером Семеном Александровским в эфире Tele2
Digital-пространство «Дом по другим правилам» от Tele2 было запущено во время периода самоизоляции. Среди гостей проекта были сооснователь El Copitas Артем Перук, куратор пространства «Севкабель» Алексей Онацко, директор по развитию Приморского Парка победы Ульяна Ким и основатель архитектурного бюро Rhizome Group Евгений Решетов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.