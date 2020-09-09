Артем Балаев встретился с театральным режиссером Семеном Александровским в эфире Tele2

Несколько недель назад в рамках онлайн-проекта «Дом по другим правилам» от Tele2 стартовали встречи, ведущим которых стал экс-продюсер фестиваля «О да, еда!» и Aurora Fashion Week Артем Балаев. Серию диалогов по четвергам объединила общая тема – городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами, набережные, дворы, кафе, бары и рестораны. Последним гостем в сезоне стал Семен Александровский, лауреат премии «Золотая маска», создатель петербургского Pop-up театра. О взаимоотношении режиссера с городом и о его опыте работы с уличным искусством уже можно узнать на сайте мобильного оператора.