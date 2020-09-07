Артем Балаев обсудил с Евгением Решетовым в онлайн-эфире Tele 2 перспективы дворов-колодцев

Digital-пространство «Дом по другим правилам» от Tele2 было запущено во время периода самоизоляции. В новом сезоне ведущим онлайн-встреч, которые занимают центральное место проекта, стал Артемом Балаев, который берет интервью у рестораторов, бартендеров, журналистов и лидеров мнений. Серию бесед по четвергам объединяет общая тема – городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами, набережные, дворы, кафе, бары и рестораны. Среди гостей проекта уже были сооснователь El Copitas Артем Перука, куратор пространства «Севкабель» Алексей Онацко и директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким. Впереди – интервью с Семеном Александровским, лауреатом премии «Золотая маска».