Куратор «Севкабель Порт» Алексей Онацко стал гостем проекта «Дом по другим правилам» от Tele2

Tele2 запустил digital-проект «Дом по другим правилам» во время самоизоляции. В нынешнем сезоне ведущим пространства стал Артемом Балаев. Продюсер, создатель Aurora Fashion Week и фестиваля «О, да! Еда!» берет интервью у рестораторов, бартендеров, журналистов и лидеров мнений. Серию бесед по четвергам объединяет общая тема – городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами, набережные, дворы, кафе, бары и рестораны. Среди гостей уже были основатель El Copitas Bar Артем Перук и директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким. В будущей программе – интервью с Евгением Решетовым, архитектурное бюро Rhizome Group, и Семеном Александровским, лауреатом премии «Золотая маска»