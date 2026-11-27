Общая длина всей линии «Славянка» составляет 21 километр, а протяженность второго этапа — 11 километров. Ради него построили два путепровода и два моста общей длиной 970 метров. Самый длинный путепровод (573 метра) проходит через железнодорожные пути Витебского направления Октябрьской железной дороги и Детской железной дороги. Еще один путепровод через Витебский проспект протянулся на 332 метра. Чтобы линия смогла проходить через реки Кузьминку и Славянку, их русла перестроили. Длина мостов составила 31 и 34 метра.

Снабжать электричеством маршрут будут пять тяговых подстанций. На линии также построили здание конечной остановки и оборудовали два поста транспортной безопасности. Как устроены поезда вагоны нового этапа трамвая, который соединит микрорайон Славянка с Шушарской дорогой, Собака.ru рассказывала в начале ноября.

В будущем трамвайную линию планируют протянуть до кампуса СПбГУ и инновационного центра «Невская дельта». Документацию по планировке трассы подготовят к началу февраля 2027 года.

Первый участок трамвая «Купчино — Славянка» до Шушар открыли в конце 2025 года. В день запуска трамвай сошел с рельсов. Перевозчик «Балтнедвижсервис» тогда заявил, что инцидент не сказался на движении транспорта. Причиной, как писали СМИ, стал сбой в работе техники. Почти спустя два месяца трамвай вновь сошел с рельсов на этой линии.