Трамвайную линию «Славянка» дотянут до кампуса СПбГУ. Новые сроки и схему маршрута опубликовал Смольный

К продлению трамвайной линии «Славянка» до нового кампуса СПбГУ и инновационного центра «Невская дельта» начали готовиться в администрации города. Распоряжение об этом опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

Линию протянут от Славянки вдоль шоссе Подбельского (от Рубежной дороги до Московского шоссе) и вдоль Удаловской улицы (от Новодеревенской улицы до Московского шоссе), говорится в распоряжении. Вместе с этим в планах — реконструкция Ям-Ижорского шоссе и Северской улицы для обеспечения связи с Московским проспектом. Необходимые документы по планировке линии обещают подготовить к 4 февраля 2027 года.

Проект предусматривает две трамвайные линии с расчетной скоростью 15–20 км/ч. Протяженность нового участка составит около 12 км. В планах также расширить зону доступа трамваев до трех станций метро и станции высокоскоростной магистрали. Рассматривают также возможное ответвление линии в сторону Колпино.

О продлении трамвайной линии стало известно, когда летом прошлого года на ПМЭФ власти города заключили соглашение с с компанией «АБЗ-Дорстрой». В продолжение линии могут инвестировать более 30 млрд рублей. Ранее сообщалось, что срок планировки территории по проекту истечет 26 декабря 2026 года.