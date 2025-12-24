Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Запустили первый этап трамвайной линии «Купчино — Славянка» в Петербурге

Пока трамвай будет ходить между пятью остановками.

Semiglass / Shutterstock.com

Для жителей города движение трамваев запустят в 15:00. Транспорт запустили от Купчино до Шушар. На участке находится пять остановок: «Балканский», «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица».

Тут будет ходить не более семи низкопольных трехсекционных трамваев «Невский» в будние дни, и шесть — в выходные. Еще три состава находятся в резерве. Время в пути — около 17 минут, интервал ожидания на конечных — примерно 5 минут.

В будущем году планируют продлить маршрут до Славянки, а в перспективе — до кампуса СПбГУ и НТЦ «Невская дельта».

