Wi-Fi, кондиционеры и зарядки для телефонов: как устроен новый этап трамвая «Славянка», рассказали в Смольном

После открытия продолжения маршрута от станции метро «Купчино» до Шушар общая протяженность линии превысит 21 километр. На маршруте оборудуют 24 остановки, семь из которых будут работать по требованию. Также построили три моста и четыре путепровода. На открытых участках трамваи смогут разгоняться до 60 километров в час, а заявленный интервал движения — около пяти минут.

Обслуживать линию будут трехсекционные вагоны «Невский» модели 71-932. Всего для маршрута предусмотрели 22 двусторонних трамвая: десять уже работают на первом участке, еще 12 выйдут на линию после открытия Славянки. Каждый вагон рассчитан на 205 пассажиров, в том числе 45 сидячих мест и шесть мест для маломобильных людей. В салонах предусмотрены низкий пол, площадки для колясок и кресел-колясок, кондиционеры, USB-розетки, Wi-Fi и видеонаблюдение.