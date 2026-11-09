Wi-Fi, кондиционеры и зарядки для телефонов: как устроен новый этап трамвая «Славянка», рассказали в Смольном

Второй этап скоростной трамвайной линии «Славянка» планируют запустить в конце декабря 2026 года. Он соединит Шушарскую дорогу с микрорайоном Славянка. Как сообщили в Комитете имущественных отношений, сейчас строительство участка завершается: чиновники проехали по готовым путям на новом трамвае и оценили состояние инфраструктуры.
После открытия продолжения маршрута от станции метро «Купчино» до Шушар общая протяженность линии превысит 21 километр. На маршруте оборудуют 24 остановки, семь из которых будут работать по требованию. Также построили три моста и четыре путепровода. На открытых участках трамваи смогут разгоняться до 60 километров в час, а заявленный интервал движения — около пяти минут.
Обслуживать линию будут трехсекционные вагоны «Невский» модели 71-932. Всего для маршрута предусмотрели 22 двусторонних трамвая: десять уже работают на первом участке, еще 12 выйдут на линию после открытия Славянки. Каждый вагон рассчитан на 205 пассажиров, в том числе 45 сидячих мест и шесть мест для маломобильных людей. В салонах предусмотрены низкий пол, площадки для колясок и кресел-колясок, кондиционеры, USB-розетки, Wi-Fi и видеонаблюдение.
Первый участок «Купчино — Шушары» открыли в конце 2025 года. В день запуска трамвай сошел с рельсов. Перевозчик «Балтнедвижсервис» тогда заявил, что инцидент не сказался на движении транспорта. Причиной, как писали СМИ, стал сбой в работе техники. Почти спустя два месяца трамвай вновь сошел с рельсов на этой линии.
В будущем трамвайную линию «Славянка» планируют протянуть до кампуса СПбГУ и инновационного центра «Невская дельта». В марте этого года сообщалось, что документацию по планировке трассы подготовят к началу февраля 2027 года.
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