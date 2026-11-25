Реконструкция затронет отрезок длиной 320 метров между Петровской площадью и яхт-клубом. Проезжую часть расширят до четырех полос — по две в каждом направлении. У территории яхт-клуба, куда дорога сейчас упирается, создадут кольцо радиусом 12 метров.

В проекте также предусмотрены две остановки общественного транспорта и два пешеходных перехода. Один появится рядом с разворотным кольцом, второй — у въезда на территорию яхт-клуба.

О том, что власти Петербурга приступили к проектированию яхт-клуба на Петровской косе, Смольный писал в марте. На проект город планирует выделить свыше 20 млрд рублей. Комплекс площадью более 53 тысяч квадратных метров станет межвузовской учебно-тренировочной базой. На его территории располагался памятник архитектуры — деревянный дом Ропса, где планировали разместить музей яхтенного спорта за 52 млн рублей. В июле историческая постройка сгорела в пожаре. Губернатор Александр Беглов пообещал восстановить дом в «максимально сжатые сроки».