Реставрации

«Дом Ропса» на Петровском острове подготовят к созданию музея за 52 млн рублей

В Петербурге объявлен конкурс на проектирование приспособления «Дома Ропса» под музей в составе будущего студенческого яхт-клуба. Начальная стоимость контракта — 52 млн рублей.

Фото: NSP.RU

Комитет по госзаказу Петербурга 13 ноября объявил конкурс на проектирование работ по приспособлению объекта культурного наследия «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов “Ропс и К”». Здание на Петровском острове планируют включить в инфраструктуру учебно-тренировочной базы межвузовского яхт-клуба. Начальная цена контракта составляет 52 млн рублей.

Площадь объекта — 899,4 квадратных метра. После реконструкции там должны появиться выставочные залы, конференц-зал на 40 мест, гардеробная зона и административные помещения. Предполагаемая пропускная способность будущего музея — до 120 посетителей в сутки.

Прием заявок открыт до 1 декабря, итоги конкурса подведут 4 декабря.

Двухэтажный деревянный дом в стиле модерн связан с нефтепромышленником Эрнестом Ропсом. Его семья появилась на Петровской косе во второй половине XIX века после аренды участка под производство. Точная дата строительства и имя архитектора не сохранились. По оценкам исследователей, дом возведён в 1912–1913 годах на месте сгоревших административных зданий завода.

Первоначально на первом этаже располагались конторские помещения, на втором — жилые комнаты владельца. После установления советской власти в здании разместилась рыболовецкая артель, а с 1934 года оно стало базой для яхтсменов.

Ранее мы рассказывали, что на Петровской косе строят новый яхт-клуб.

