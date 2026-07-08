Дом Ропса пообещал восстановить Смольный. Проект подготовят в «максимально сжатые сроки»

На Петровской косе по поручению президента Смольный занимается строительством студенческого яхт-клуба. Дом Ропса, который признан региональным памятником архитектуры, должен был стать частью этого комплекса — в нем планировали разместить музей яхтенного спорта за 52 млн рублей. Городское правительство взяло обязательство сохранить объект культурного наследия, пояснил губернатор. По предварительным оценкам, огонь практически не повлиял на сохранность фундамента, благодаря чему строителям и реставраторам будет проще работать, отметили в администрации.

Восстанавливать дом будут на основе проекта его реставрации, который разработали для концепции студенческого яхт-клуба. С 2023 года домом управляет СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды». К 2027 году его должны были отреставрировать и отремонтировать, однако необходимой документации для работ КГИОП не получал.

Особняк, построенный более ста лет назад для для нефтепромышленника Эрнеста Ропса, был практически уничтожен огнем 6 июля, рассказали в Комитете по охране памятников (КГИОП). В ведомстве сообщили о подготовке заявления о возбуждении уголовного дела и отметили, что здание можно восстановить по фотографиям и архивным материалам. О задержании мужчины, который пьяным курил в доме и мог «по неосторожности» устроить пожар, полиция отчиталась 7 июля.