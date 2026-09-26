Яхт-клуб на Петровской косе перестроят в студенческую базу за 20 млрд рублей

Яхт-клуб в Петроградском районе Петербурга ждет комплексная реконструкция. На эти цели в городской администрации планируют выделить 20,3 млрд рублей. Соответствующий проект постановления городского правительства опубликован на сайте администрации в разделе проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Согласно финансовой документации, на проектно-изыскательские работы из городского бюджета направят более 296 тыс. рублей, а стоимость строительно-монтажных работ составит 20 млрд рублей. Траты разобьют на три года, начиная со следующего сезона: в 2027 году выделят первые 5 млрд рублей, в 2028 году финансирование увеличат до 8 млрд рублей, а оставшиеся 7 млрд перечислят в 2029 году.

После завершения реконструкции комплекс площадью более 53 тыс. кв. м превратится в современную учебно-тренировочную базу для межвузовского студенческого яхт-клуба.

Ранее рассказывали, что разместят в яхт-клубе: западный участок, находящийся преимущественно в пользовании «Олимпийских надежд», станет основной зоной строительства.

В этой части острова появятся: