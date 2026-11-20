Представители отрасли считают, что бизнесу и курьерам потребуется время, чтобы приспособиться к новым требованиям. В частности, доставщикам придется массово получать водительские удостоверения, а компаниям — обновлять парк велосипедов и пересматривать логистику. В индустрии уверяют, что без продолжительного переходного периода новые ограничения могут серьезно нарушить работу служб доставки: на восстановление привычных процессов, по оценке ассоциации, могут уйти месяцы.

Еще один повод для беспокойства — безопасность на дорогах. Если десятки тысяч курьеров одновременно окажутся в общем транспортном потоке, число аварий может увеличиться из-за большой разницы в скорости автомобилей и СИМ.

Послание адресовали премьер-министру Михаилу Мишустину, главам Минпромторга и Минэкономразвития Антону Алиханову и Максиму Решетникову, министру транспорта Дмитрию Ядрову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

В начале ноября Минтранс представил проект изменений в ПДД. Среди предложений — классификация средств индивидуальной мобильности по мощности и скорости, запрет для курьеров ездить по тротуарам и исключение питбайков из общего транспортного потока.

В Заксобрании Петербурга также рассказывали, что готовят запрет на поездки по тротуарам для курьеров и электровелосипедистов. Кроме того, городские парламентарии планируют ввести тест для доставщиков на знание ПДД. Для проработки инициативы в городском парламенте создадут рабочую группу. В Москве такое тестирование стало обязательным с 15 октября: курьеры, не прошедшие его, не могут выполнять заказы.