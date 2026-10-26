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Транспорт

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Курьеров в Петербурге могут обязать сдавать тест на знание ПДД

Петербургские парламентарии рассмотрят вопрос проверки курьеров на знание правил дорожного движения, сообщил депутат Заксобрания Алексей Цивилев. Законодатель указал на столичный опыт: там прохождение аналогичных тестов уже стало обязательным.

Semiglass / Shutterstock.com

Так как курьеров в Петербурге много, они формируют «новые правила дорожного движения в нашем городе». Именно поэтому комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в городском парламенте создала рабочую группу «по вопросам доставки и проблемам, которые она создает», объясняет Цивилев. Это объединение и займется разработкой нормы о тестировании доставщиков на знание ПДД.

С 15 октября курьерские сервисы в Москве не могут допускать к выполнению заказов тех доставщиков, которые не прошли тестирование на знание правил вождения и стандартов работы. Как сообщали в Дептрансе столицы, сдавать тесты в специальной системе курьеры начали еще 30 сентября. Для успешного прохождения такого экзамена кандидату необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов.

В начале сентября Смольный сообщил о запуске чат‑бота в «Максе», куда горожане могут отправить свои жалобы на работу курьеров. Инструмент должен «повысить безопасность пешеходов и снизить число инцидентов на дорогах и тротуарах с участием курьеров», считают власти Петербурга. 

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