Курьеров в Петербурге могут обязать сдавать тест на знание ПДД

Так как курьеров в Петербурге много, они формируют «новые правила дорожного движения в нашем городе». Именно поэтому комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в городском парламенте создала рабочую группу «по вопросам доставки и проблемам, которые она создает», объясняет Цивилев. Это объединение и займется разработкой нормы о тестировании доставщиков на знание ПДД.

С 15 октября курьерские сервисы в Москве не могут допускать к выполнению заказов тех доставщиков, которые не прошли тестирование на знание правил вождения и стандартов работы. Как сообщали в Дептрансе столицы, сдавать тесты в специальной системе курьеры начали еще 30 сентября. Для успешного прохождения такого экзамена кандидату необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов.

В начале сентября Смольный сообщил о запуске чат‑бота в «Максе», куда горожане могут отправить свои жалобы на работу курьеров. Инструмент должен «повысить безопасность пешеходов и снизить число инцидентов на дорогах и тротуарах с участием курьеров», считают власти Петербурга.