Запретить курьерам ездить по тротуарам могут в Петербурге

Город уже близок к введению новых ограничений, говорит председатель парламента. Власти обсуждают их с курьерскими службами и рассматривают возможность полностью запретить передвижение по тротуарам для курьеров и электровелосипедов.

«Курьеры в Петербурге могут передвигаться только в весенний, летний и осенний период. Мы должны в первую очередь заботиться о комфорте жителей», — сказал Бельский.

Это не единственная мера, которую город готовит для курьеров. Ранее глава транспортной комиссии петербургского парламента Алексей Цивилев сообщил, что в Петербурге хотят ввести тест для доставщиков на знание ПДД. Для проработки инициативы в городском парламенте создадут рабочую группу. В Москве такое тестирование стало обязательным с 15 октября: курьеры, не прошедшие его, не могут выполнять заказы.

Кроме того, в начале сентября в Петербурге появился чат-бот в «Максе» для жалоб на курьеров. Через него жители могут сообщать о нарушениях правил дорожного движения и парковки, а также о неправильном использовании средств индивидуальной мобильности.