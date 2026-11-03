Минтранс предложил запретить ездить вдвоем на электросамокатах и сделать парковку для них платной

Минтранс подготовил масштабные изменения в правила дорожного движения для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предложений — запрет ездить вдвоем, передвигаться курьерам по тротуарам, ограничения для несовершеннолетних и возможность платной парковки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта.
По новым правилам, детям и подросткам младше 16 лет хотят закрыть доступ на улицы, набережные, в скверы и на бульвары — то есть на «территории общего пользования». Кататься им разрешат только за пределами таких пространств.
Для пользователей СИМ старше 16 лет правила тоже станут строже. В первую они смогут передвигаться по специально отведенным для этого участкам: велодорожкам, велосипедным зонам и полосам для велосипедистов. Если такой полосы на дороге нет, можно будет ехать по проезжей части жилой зоны. А вот просто выехать на обычную улицу или проспект на электросамокате уже не получится.
Тротуары и пешеходные зоны останутся запасным вариантом: воспользоваться ими можно будет, только если поблизости нет подходящей велодорожки или велосипедной полосы. При этом исключение не распространят на тяжелые СИМ массой более 35 килограммов и курьеров-доставщиков.
Еще одно предложение Минтранса — запретить перевозить пассажиров на электросамокатах. Кроме того, ведомство допускает появление платных парковок для СИМ. При этом для обычных пользователей сохранят возможность ездить по тротуарам — если соблюдены предусмотренные правила.
Для владельцев СИМ также хотят закрепить дополнительные обязанности, похожие на те, которые уже действуют для автомобилистов. Перед поездкой придется проверять техническое состояние устройства, по требованию полиции останавливаться, не садиться за руль в состоянии опьянения и оставаться на месте ДТП. В некоторых случаях потребуется пройти освидетельствование.
Отдельные требования коснутся мощных электросамокатов и электровелосипедов. Модели с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт предложено приравнять к мопедам и отнести к механическим транспортным средствам. Их водителям потребуется иметь права категории М и предъявлять их инспектору по требованию.
Ранее в Заксобрании Петербурга рассказали, что готовят запрет на поездки по тротуарам для курьеров и электровелосипедистов. Также городские парламентарии планируют ввести тест для доставщиков на знание ПДД. Для проработки инициативы в городском парламенте создадут рабочую группу. В Москве такое тестирование стало обязательным с 15 октября: курьеры, не прошедшие его, не могут выполнять заказы.
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