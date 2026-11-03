Минтранс предложил запретить ездить вдвоем на электросамокатах и сделать парковку для них платной

По новым правилам, детям и подросткам младше 16 лет хотят закрыть доступ на улицы, набережные, в скверы и на бульвары — то есть на «территории общего пользования». Кататься им разрешат только за пределами таких пространств.

Для пользователей СИМ старше 16 лет правила тоже станут строже. В первую они смогут передвигаться по специально отведенным для этого участкам: велодорожкам, велосипедным зонам и полосам для велосипедистов. Если такой полосы на дороге нет, можно будет ехать по проезжей части жилой зоны. А вот просто выехать на обычную улицу или проспект на электросамокате уже не получится.

Тротуары и пешеходные зоны останутся запасным вариантом: воспользоваться ими можно будет, только если поблизости нет подходящей велодорожки или велосипедной полосы. При этом исключение не распространят на тяжелые СИМ массой более 35 килограммов и курьеров-доставщиков.