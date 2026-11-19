По словам градоначальника, перед началом работ город должен утвердить схему движения транспорта в обход будущей стройплощадки. Она расположится на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. Здесь собираются построить крупный пересадочный узел с двумя вестибюлями, несколькими выходами в город и пешеходными переходами.

Беглов пояснил, что подготовка к строительству требует решения не только транспортных, но и юридических вопросов: стройплощадка станция займет значительную территорию на поверхности. Еще один этап подготовки — техническое обслуживание тоннелепроходческого щита «Надежда». Он уже закончил проходку, сейчас специалисты заняты его техническим обслуживанием.

Губернатор также назвал сроки открытия двух других станций. «Фрунзенскую» после реконструкции планируют запустить во втором квартале 2027 года, а вестибюль «Театральной» — ориентировочно в 2030-м. Открытие выхода с «Театральной», по словам Беглова, откладывалось из-за споров о том, где его разместить. В итоге для вестибюля выбрали площадь Темирканова. Теперь специалистам предстоит решить, как уже построенную станцию соединить с будущим выходом.