Утвердили проект планировки продолжения фиолетовой ветки метро Петербурга

На участке от «Комендантского проспекта» появится еще две станции и депо: «Шуваловский проспект», «Коломяжская» и электродепо «Коломяжское».
Опубликовано постановление городского правительства. В нем говорится об утверждении проекта планировки для участка Фрунзенско-Приморской («фиолетовой») линии от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское».
Предполагается, что продлевать фиолетовую ветку будут единым комплексом с двух противоположных направлений.
Комментарии (0)