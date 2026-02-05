Утвердили проект планировки продолжения фиолетовой ветки метро Петербурга

Опубликовано постановление городского правительства. В нем говорится об утверждении проекта планировки для участка Фрунзенско-Приморской («фиолетовой») линии от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское».

Предполагается, что продлевать фиолетовую ветку будут единым комплексом с двух противоположных направлений.