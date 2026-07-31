«Точное место» для выхода из метро «Театральная» назвал губернатор

«Могу назвать точное место: площадь имени Юрия Темирканова. Рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Хорошая локация, удобная… <...> Оттуда легко добраться до трех площадок Мариинского театра, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов (бывшего Дворца Труда). Идеальная локация!» — приводит слова Беглова информагентство.

Из-за споров по поводу точки выхода из уже построенной станции сроки ее открытия сдвинули на 2030 год, ранее отмечал чиновник. Эту стройку он назвал «сложной», так как «в центре города нужно сделать наклонный ход, спуститься на глубину более 65 метров, не разрушив и не повредив ни одно здание».

Проектировать вестибюль станции «Театральная» начнут в 2026 году, рассказывал в конце июля гендиректор «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев. В феврале вице-губернатор Николай Линченко говорил, что первый выход из метро «Театральная» — вестибюль на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта — планируют открыть к 2030 году.

Имя художественного руководителя Филармонии им. Шостаковича Юрия Темирканова, ушедшего из жизни в 2023 году, присвоили площади у концертного зала Мариинского театра между домами 37 и 39 на улице Декабристов в апреле этого года.