Открыть метро «Фрунзенская» после реконструкции обещают весной следующего года

Как отмечают в Комтрансе, сейчас строители возводят семиэтажное здание будущего вестибюля: пять этажей будут находиться над землей и два — под землей. Они также собирают новые эскалаторы — вместо 3 старых установят 4 современных. «Монолитный каркас» будущего диспетчерского тем временем центра готов на больше чем наполовину.

Ранее в ведомстве говорили, что открыть станцию для пассажиров планировали к июню 2027 года. По словам инженера метростроения и автора телеграм-канала «Подземник» Игоря Щеева, новый вестибюль предполагает сохранение исторических деталей. Так, «Бронекупол» кассового зала специалисты решили не сносить — его интегрируют в новую постройку. Инженер называет решение «технической необходимостью»: купол выступит опорой для существующего эскалаторного тоннеля.