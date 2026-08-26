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Транспорт

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Открыть метро «Фрунзенская» после реконструкции обещают весной следующего года

Городские власти планируют открыть обновленный вестибюль станции «Фрунзенская» на синей линии метро в мае 2027 года, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Единый диспетчерский центр, который позволит централизовать управление метрополитеном, на этом адресе заработает в 2029 году, добавил чиновник.

Рендер здания будущего вестибюля
Комитет по транспорту

Рендер здания будущего вестибюля

Комитет по транспорту

Как отмечают в Комтрансе, сейчас строители возводят семиэтажное здание будущего вестибюля: пять этажей будут находиться над землей и два — под землей. Они также собирают новые эскалаторы — вместо 3 старых установят 4 современных. «Монолитный каркас» будущего диспетчерского тем временем центра готов на больше чем наполовину.

Ранее в ведомстве говорили, что открыть станцию для пассажиров планировали к июню 2027 года. По словам инженера метростроения и автора телеграм-канала «Подземник» Игоря Щеева, новый вестибюль предполагает сохранение исторических деталей. Так, «Бронекупол» кассового зала специалисты решили не сносить — его интегрируют в новую постройку. Инженер называет решение «технической необходимостью»: купол выступит опорой для существующего эскалаторного тоннеля.

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