Правила для беспилотных машин пропишут в России. За ДТП будет отвечать тот, кто контролировал их движение

Еще одно нововведение касается иностранных беспилотников. У зарубежного производителя должно появиться официальное представительство или другое уполномоченное лицо, зарегистрированное в России. Оно будет отвечать за возможный ущерб вместе с изготовителем.

Законопроект также предусматривает подготовку специалистов, которые будут дистанционно помогать управлять беспилотным транспортом. Минтранс разработает для них программы обучения с теоретическими занятиями, тренировками на симуляторах и практикой.

Кроме того, беспилотные автомобили с четвертым и пятым уровнями автоматизации смогут работать в такси. Это наиболее высокие уровни автономности: такие машины способны самостоятельно выполнять большинство или все задачи вождения в предусмотренных условиях.

С 2024 года в Петербурге проходят испытания беспилотных трамваев. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В апреле 2026 года власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта. В июне стало известно, что в Петербурге разрабатывают прототип беспилотного трамвая за 93 млн рублей, а на полигон для них могут потратить более миллиарда рублей. А в сентября город протестировал беспилотный поезд метро.