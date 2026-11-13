Правила для беспилотных машин пропишут в России. За ДТП будет отвечать тот, кто контролировал их движение

Правительство разработало финальную версию законопроекта о беспилотном транспорте, пишет «Коммерсант». На создание документа у авторов ушло более 5 лет. В этом тексте они прогнозируют, что к 2050 году количество беспилотного транспорта на российских дорогах может достичь 50%. В самом законе впервые подробно опишут, как должны работать автономные автомобили, грузовики, такси и трамваи, кто будет отвечать за аварии с их участием и какие требования предъявят к технике.
Законопроект устанавливает общие требования к беспилотному транспорту. Машины должны быть зарегистрированы в России (для трамваев это условие необязательно), застрахованы, оснащены устройством для записи данных о поездках — аналогом черного ящика, спутниковой навигацией и защитой от постороннего вмешательства. На дорогах такой транспорт будут обозначать специальным образом, но конкретный знак еще предстоит утвердить правительству.
Если беспилотник попадет в ДТП, его оператор должен будет незамедлительно сообщить об этом в ГИБДД, а при наличии пострадавших — вызвать экстренные службы. Страховые компании получат доступ к данным о происшествии, записанным бортовым устройством. За причиненный ущерб по общему правилу будет отвечать тот, кто контролировал движение беспилотного автор в момент аварии. Владелец машины также может нести ответственность, если транспорт признают источником повышенной опасности.
Еще одно нововведение касается иностранных беспилотников. У зарубежного производителя должно появиться официальное представительство или другое уполномоченное лицо, зарегистрированное в России. Оно будет отвечать за возможный ущерб вместе с изготовителем.
Законопроект также предусматривает подготовку специалистов, которые будут дистанционно помогать управлять беспилотным транспортом. Минтранс разработает для них программы обучения с теоретическими занятиями, тренировками на симуляторах и практикой.
Кроме того, беспилотные автомобили с четвертым и пятым уровнями автоматизации смогут работать в такси. Это наиболее высокие уровни автономности: такие машины способны самостоятельно выполнять большинство или все задачи вождения в предусмотренных условиях.
С 2024 года в Петербурге проходят испытания беспилотных трамваев. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В апреле 2026 года власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта. В июне стало известно, что в Петербурге разрабатывают прототип беспилотного трамвая за 93 млн рублей, а на полигон для них могут потратить более миллиарда рублей. А в сентября город протестировал беспилотный поезд метро.
Комментарии (0)