Строительство вестибюля «Театральной» затронет стадион Лесгафта

Эксперты обследовали участок площадью 2,4 гектара и не нашли на нем объектов археологического наследия. Таким образом, они пришли к выводу, что строительные работы здесь можно начинать. Заключение опубликовано на сайте КГИОП.

О том, что наземный выход «Театральной» появится на площади Темирканова, губернатор Александр Беглов рассказывал летом 2026 года. Сейчас сама станция уже построена: ее возвели еще в 2024 году, однако поезда пока проходят ее без остановки для пассажиров, так как у «Театральной» нет вестибюля.

В 2023 году сообщалось, что станцию могут запустить в 2026 году, однако позже сроки сдвинулись. Последний раз в Смольном говорили, что построить выход из «Театральной» планируют к 2030 году. При этом в проекте адресной инвестиционной программы указаны другие сроки — 2030-2032 годы, писала «Ротонда».