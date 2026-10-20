7 станций метро планируют строить в Петербурге в 2027 году. Сроки запуска «Театральной» и «Кудрово» могут вновь перенести

Всего на реализацию адресной инвестиционной программы в ближайшие три года хотят выделить 781 млрд рублей, из них 236,8 млрд — в 2027 году. На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в следующем году предусмотрено 108,5 млрд рублей, в том числе 45 млрд на строительство метро. Средства планируют направить на семь станций метро, в том числе на «Лиговский проспект — 2» и продолжение Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линий.

В проекте адресной инвестиционной программы на 2027–2029 годы сроки окончания работ на «Театральной» и «Кудрово», которую Петербург строит совместно с Ленобластью, отличаются от озвученных ранее, обратила внимание «Ротонда». Так, возводить первую могут завершить лишь к 2032 году, а вторую — к 2034-му, пишет издание со ссылкой на документы. Документ пока рассматривает городской парламент, поэтому даты могут измениться.

Как следует из проекта бюджета, в 2027 году на строительство выхода «Театральной» собираются выделить сравнительно небольшие суммы 500 млн рублей, в 2028-м и 2029-м по 1 млрд. Остальные 19,9 млрд рублей, согласно проекту, хотят направить на объект в 2030-2032 годах. При этом еще в июле губернатор Александр Беглов, говорил, что сроки открытия первого вестибюля «Театральной» сдвинули до 2030 года. Эту стройку он назвал «сложной», так как «в центре города нужно сделать наклонный ход, спуститься на глубину более 65 метров, не разрушив и не повредив ни одно здание».

Метро «Кудрово» планировали запустить сначала к 2027 году, но сроки пришлось перенести из-за недостатка финансирования, говорил в июне этого года Александр Дрозденко. Тогда он заявил, что новый возможный срок запуска станции — 2029-2030 годы.