18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Вестибюль станции метро «Театральная» построят до конца 2026 года

Поделиться:

А саму станцию введут на два года раньше — до конца 2024 года. Такие же сроки установлены для еще трех новых точек петербургской подземки: «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская».

pio3 / Shutterstock.com

Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Он уточнил, что проект планировки территории вестибюля на Лермонтовском проспекте, 1/44 до сих пор находится в разработке. Завершить строительство планируют до конца 2026 года, а запустить станцию должны в 2024 году. Таким образом «Театральная» временно будет работать только на транзит.

«Также сейчас идет проектирование продолжения строящейся Красносельско-Калининской линии [метрополитена] по направлению к ЖК "Балтийская жемчужина". В ближайшее время начнется проектирование станции метро "Каретная" — на сегодняшний день там уже сделана стартовая проходка для щитов», — подчеркнули в аппарате вице-губернатора Линченко для «Делового Петербурга».

Напомним, в январе 2023 года утвердили местоположение вестибюля станции метро «Театральная». Он будет располагаться по адресу Лермонтовский проспект, 1/44. В долгосрочной перспективе у станции появится еще один вестибюль на месте АЗС напротив улицы Декабристов, 23.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: