Вестибюль станции метро «Театральная» построят до конца 2026 года

Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Он уточнил, что проект планировки территории вестибюля на Лермонтовском проспекте, 1/44 до сих пор находится в разработке. Завершить строительство планируют до конца 2026 года, а запустить станцию должны в 2024 году. Таким образом «Театральная» временно будет работать только на транзит.

«Также сейчас идет проектирование продолжения строящейся Красносельско-Калининской линии [метрополитена] по направлению к ЖК "Балтийская жемчужина". В ближайшее время начнется проектирование станции метро "Каретная" — на сегодняшний день там уже сделана стартовая проходка для щитов», — подчеркнули в аппарате вице-губернатора Линченко для «Делового Петербурга».

Напомним, в январе 2023 года утвердили местоположение вестибюля станции метро «Театральная». Он будет располагаться по адресу Лермонтовский проспект, 1/44. В долгосрочной перспективе у станции появится еще один вестибюль на месте АЗС напротив улицы Декабристов, 23.