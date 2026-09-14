«Вчера проезжал заправку — очередь была метров шестьсот!» Почему в Петербурге опять кончился бензин? Сейчас хуже, чем в июне?

«Я заметила на заправках очереди, от которых уже успела отвыкнуть, во вторник, 8 сентября. Я решила, что это временное помутнение, и не стала вставать в 10–15-минутную очередь. Подумала, что пережду и смогу спокойно заправиться через пару дней. Это было ошибкой…», — так петербурженка Марина описывает начало новой волны топливного кризиса.

В выходные девушка выезжала на машине за город, рассчитывая заправиться на обратном пути, однако по дороге она не встретила ни одной заправки с топливом. «В воскресенье в 8 утра я взяла двухмесячную дочь, потому что не понимала, на час я уеду или на четыре, и мы отправились на поиски бензина, — рассказывает Марина. — В ближайшем к нам городе Волосово очередь была 60–70 машин. Стоять с ребенком у меня возможности не было, и мы поехали в Гатчину. Проехав 40 км, мы нашли заправку с относительно небольшой очередью, где залили немного 92-го, хотя моей машине он не рекомендован».

В последние дни дефицит топлива стал одной из главных тем для петербургских медиа. Так, 11 сентября «Ротонда» писала, что бензин был где-то на 60 АЗС в городе (хотя на карте проекта GdeBenz отмечено более 600 адресов заправок). На многих заправках введены лимиты на количество бензина, отпускаемого в одни руки.