«Вчера проезжал заправку — очередь была метров шестьсот!» Почему в Петербурге опять кончился бензин? Сейчас хуже, чем в июне?

В первой половине сентября Петербург столкнулся с новым витком топливного кризиса. Водители утверждают, что ситуация обстоит даже хуже, чем пару месяцев назад, когда город впервые за долгое время столкнулся с дефицитом бензина. Что происходит на заправках? Может ли нехватка горючего повлиять на движение общественного транспорта? Рискует ли ситуация окончательно выйти из-под контроля? Разбираемся в материале Собака.ru!
«Я заметила на заправках очереди, от которых уже успела отвыкнуть, во вторник, 8 сентября. Я решила, что это временное помутнение, и не стала вставать в 10–15-минутную очередь. Подумала, что пережду и смогу спокойно заправиться через пару дней. Это было ошибкой…», — так петербурженка Марина описывает начало новой волны топливного кризиса.
В выходные девушка выезжала на машине за город, рассчитывая заправиться на обратном пути, однако по дороге она не встретила ни одной заправки с топливом. «В воскресенье в 8 утра я взяла двухмесячную дочь, потому что не понимала, на час я уеду или на четыре, и мы отправились на поиски бензина, — рассказывает Марина. — В ближайшем к нам городе Волосово очередь была 60–70 машин. Стоять с ребенком у меня возможности не было, и мы поехали в Гатчину. Проехав 40 км, мы нашли заправку с относительно небольшой очередью, где залили немного 92-го, хотя моей машине он не рекомендован».
В последние дни дефицит топлива стал одной из главных тем для петербургских медиа. Так, 11 сентября «Ротонда» писала, что бензин был где-то на 60 АЗС в городе (хотя на карте проекта GdeBenz отмечено более 600 адресов заправок). На многих заправках введены лимиты на количество бензина, отпускаемого в одни руки.
«Ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать»
«Раньше я выезжала на работу где-то в 8:20–8:50 на авто, теперь приходится без вариантов успевать к 8:26 на электричку, потому что следующая идет только в 9:41, что очень поздно для начала рабочего дня», — сетует другая собеседница Собака.ru по имени Полина.
По ее словам, теперь она вынуждена либо уходить с работы раньше, чтобы успеть на электричку в 18:26, либо перерабатывать в ожидании более позднего поезда. По ее словам, стоять в очередях за бензином на рабочей неделе у нее нет возможности — дорога на работу и так занимает около часа в одну сторону.
Еще в субботу власти Петербурга отметили, что ситуация на АЗС города меняется очень быстро, однако имеющихся онлайн-сервисов для мониторинга наличия топлива «вполне достаточно для комфортного планирования своего распорядка».
Позднее, уже в понедельник, представители комитета по энергетике признали наличие сложностей, добавив, что они связаны с «временными логистическими задержками или повышенным спросом». Также чиновники добавили, что поставщики работают над восполнением запасов, однако «сделать это одномоментно, к сожалению, невозможно».
На ситуацию отреагировал и губернатор Ленинградской области. «Ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать — не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более двух часов в очереди», — написал Александр Дрозденко, отметив, что очереди — это последствие «недавних атак беспилотников» на нефтеперерабатывающие заводы, и добавил, что власти прорабатывают «варианты снижения пиковой нагрузки»: «Рассматриваем возможность введения заправки по четным, нечетным номерам через день».
Мария Серова
Архитектор:
«На трассе Москва — Петербург на "Лукойле" вчера не было бензина, хотя чаще всего эту трассу стараются обеспечивать. Знаю, что некоторые местные ради заправки специально выезжают на платную дорогу».
«Можете выйти, оценить ситуацию, я вас дождусь»
«Из-за низких лимитов приходится заправляться чаще, и на каждую заправку тратится минимум 1,5 часа», — говорит в беседе с Собака.ru петербуржец Сергей. По его словам, особой стратегии в этих условиях нет — просто приходится стоять в очередях.
Большинство горожан уже стали свидетелями таких заторов у немногих АЗС, которые могут побаловать водителей дефицитным топливом. «Я буквально вчера проезжал у себя в Парголово заправку — очередь была метров шестьсот, — рассказывает автор Собака.ru Алексей Нимандов. — Если тем, кто в начале бензина явно хватит, то те, кто стоит ближе к концу, во-первых, непонятно, когда доберутся до колонки, а во-вторых, сомневаюсь, что к тому времени там что-то останется».
Ситуация уже начала сказываться и на тех, кто не имеет водительского удостоверения. Так, горожане жалуются на долгое ожидание такси. Председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков, сетует, что водителям приходится часами стоять в очередях на АЗС, а не возить клиентов. «Срок подачи увеличился из-за того, что никто не может [принять заказ] — сократилось количество людей на линии», — говорит он Собака.ru.
В СМИ появились сообщения о том, что автобусы и троллейбусы не могут проехать из-за образовавшихся вблизи заправок пробок. «Из-за скопившейся пробки на АЗС наше с вами путешествие затягивается — может на 5 минут, может на 15, а может и до конца дня. Я подъеду к остановке, промежуточному пункту, можете выйти, оценить ситуацию, я вас дождусь», — приводит «Фонтанка» слова водителя одного из петербургских троллейбусов.
При этом, отмечает главный инженер проектов Лабград (специализируется на транспортном проектировании) Илья Резников, дефицит топлива слабо влияет на самих перевозчиков. «Автобусы в большинстве своем используют газ и дизель. Пока и то и другое, в общем-то, у нас есть», — говорит он. Впрочем, эксперт добавляет, что остается открытым вопрос, что будет, если кризис обострится настолько, чтобы большинство водителей пересело на общественный транспорт. «Петербург, скорее всего, справится, а вот по Ленобласти не уверен», — констатирует он.
«Только там, где без этого не обойтись»
«Я такого кризиса, [как в сентябре], еще не видела, — говорит петербурженка Марина. — Когда мы возвращались с дачи, я видела несколько очередей вдоль трассы — примерно по 50–80 машин. Мама сказала, что в 90-е и то очереди были меньше. В прошлую волну [летом] нам удавалось найти заправки без очередей, если проехать подальше от города. Сейчас же все эти заправки были просто-напросто пусты».
Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области:
«Я вижу, что к началу октября мы должны эту ситуацию совместно с крупными нефтяными компаниями, нашими партнерами, исправить».
Как отмечает Максим Шеверенков, руководитель центра анализа сырьевых рынков Института энергетики и финансов, возвращение кризиса связано в первую очередь с перерывами в работе НПЗ летом. «Ближайший к Петербургу крупный НПЗ в Киришах несколько месяцев работал на минимальной загрузке, что могло привести к снижению уровня товарных запасов», — говорит он.
По его мнению, нормализации ситуации «поспособствует сезонное снижение потребления бензина в конце сентября». «Для Петербурга и СЗФО в целом также значительную роль будут играть сроки выхода на полную мощность Киришского НПЗ, который сейчас находится на ремонте», — уточняет эксперт.
Сергей Терешкин
Генеральный директор Open Oil Market:
«В случае Петербурга благоприятную роль может сыграть наличие развитой портовой инфраструктуры. Неслучайно субсидии для импорта бензина и дизельного топлива рассчитываются с учетом стоимости на индийском рынке и доставки топлива до порта Санкт-Петербурга. Возможно, именно в Ленинградскую область в ближайшее время будут поступать основные партии топлива из дальнего зарубежья».
По словам Шеверенкова, «резерв по мощностям по импорту достаточно большой, поэтому дальнейшее ухудшение ситуации маловероятно».
Пока же Петербургские водители корректируют свои планы и примериваются к общественному транспорту. «Лично я, видимо, буду приоритизировать свои поездки — где-то ездить на общественном транспорте, где-то на такси и брать машину только там, где без этого не обойтись», — заключает Алексей Нимандов.
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