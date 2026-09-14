«Ко мне сегодня младшая дочь не смогла приехать»: топливный кризис коснулся семьи губернатора Ленобласти. К октябрю ситуация наладится, надеется он

Отсутствие бензина на заправках — это последствие беспилотных атак на «нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Киришинефтеоргсинтез, и, как следствие, снижения производства бензина 92-го и 95-го». Лимиты на продажу бензина, которые вводят многие холдинги, создают вереницы автомобилей на заправках, а из-за того, что небольшие АЗС практически перестали работать, очереди не разгружаются. Так объяснил топливный кризис в Ленобласти губернатор.

По его словам, чтобы снизить нагрузку на отдельные заправочные станции, региональное правительство рассматривает возможность введения заправки по четным-нечетным номерам через день. На сегодня цель администрации — «удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день», говорит губернатор.

К началу октября власти Ленобласти ожидают, что ситуация с горючим улучшится: будут выстроены новые логистические цепочки, в регион прибудут новые поставки бензина, а нефтеперерабатывающие заводы заработают после ремонтов. Дрозденко попросил у жителей области «спокойствия и солидарности», а также призвал заправляться, исходя из тех лимитов, которые есть, и набраться терпения.

Тем временем власти Петербурга в лице Комитета по энергетике в комментариях в соцсетях объясняют нехватку бензина «временными логистическими задержками или повышенным спросом». В ведомстве заявляют, что за ситуацией следит федеральный центр, «поставщики уже работают над скорейшим восполнением запасов», а «для оперативного получения информации о наличии топлива на конкретной АЗС» рекомендуют пользоваться специальными сервисами.