Первые составы ВСМ начали собирать на заводе под Екатеринбургом. Вот как выглядит процесс

Для монтажа первых двух составов высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва специалистам завода «Уральские локомотивы» передали девять из 14 уже сваренных кузовов, рассказали в пресс-службе проекта. Начать испытания поезда планируют в 2027 году, а построить саму дорогу — к 2028 году.
Во время сборки вагонов специалисты утепляют их и защищают от шума, прокладывают кабели. Боковые окна, как выразились представители проекта, «вклеивают» по специальной технологии, которую используют в скоростных поездах. Благодаря этому стекла крепко держатся, меньше пропускают шум и вибрацию и выдерживают перепады температуры.
Двери оснастили усиленным контуром уплотнения, чтобы вагон оставался герметичным на скорости до 400 километров в час и при проходе встречного поезда в тоннеле. Если дверь закрыта не до конца, поезд просто не сможет начать движение.
Также на поезд устанавливают специальный токоприемник — устройство, которое получает электричество от контактной сети. Его сделали легче, тише и более обтекаемым, чтобы он лучше работал на высокой скорости. Он рассчитан на работу при температуре от -50 до +75 градусов Цельсия.
ВСМ должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». На линии разместят 14 пассажирских станций: четыре в Москве и одну в Петербурге. К середине XXI века в городе под Московским вокзалом также обещают построить тоннель, который соединит Товарный переулок с улицей Черняховского. Подземный коридор будут использовать для обслуживания будущего терминала. Ради возведения последнего электрички с Московского вокзала перевели на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал. Пригородные поезда также будет принимать обновленная станция «Волковская».
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