Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Первые составы ВСМ начали собирать на заводе под Екатеринбургом. Вот как выглядит процесс

Для монтажа первых двух составов высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва специалистам завода «Уральские локомотивы» передали девять из 14 уже сваренных кузовов, рассказали в пресс-службе проекта. Начать испытания поезда планируют в 2027 году, а построить саму дорогу — к 2028 году.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
ВСМ Москва — Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

Во время сборки вагонов специалисты утепляют их и защищают от шума, прокладывают кабели. Боковые окна, как выразились представители проекта, «вклеивают» по специальной технологии, которую используют в скоростных поездах. Благодаря этому стекла крепко держатся, меньше пропускают шум и вибрацию и выдерживают перепады температуры.

Двери оснастили усиленным контуром уплотнения, чтобы вагон оставался герметичным на скорости до 400 километров в час и при проходе встречного поезда в тоннеле. Если дверь закрыта не до конца, поезд просто не сможет начать движение.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
ВСМ Москва — Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

Также на поезд устанавливают специальный токоприемник — устройство, которое получает электричество от контактной сети. Его сделали легче, тише и более обтекаемым, чтобы он лучше работал на высокой скорости. Он рассчитан на работу при температуре от -50 до +75 градусов Цельсия.

ВСМ должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». На линии разместят 14 пассажирских станций: четыре в Москве и одну в Петербурге. К середине XXI века в городе под Московским вокзалом также обещают построить тоннель, который соединит Товарный переулок с улицей Черняховского. Подземный коридор будут использовать для обслуживания будущего терминала. Ради возведения последнего электрички с Московского вокзала перевели на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал. Пригородные поезда также будет принимать обновленная станция «Волковская».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: