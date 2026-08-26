Первые составы ВСМ начали собирать на заводе под Екатеринбургом. Вот как выглядит процесс

Во время сборки вагонов специалисты утепляют их и защищают от шума, прокладывают кабели. Боковые окна, как выразились представители проекта, «вклеивают» по специальной технологии, которую используют в скоростных поездах. Благодаря этому стекла крепко держатся, меньше пропускают шум и вибрацию и выдерживают перепады температуры.

Двери оснастили усиленным контуром уплотнения, чтобы вагон оставался герметичным на скорости до 400 километров в час и при проходе встречного поезда в тоннеле. Если дверь закрыта не до конца, поезд просто не сможет начать движение.