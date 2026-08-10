Для крупнейшей в России железнодорожной эстакады, которую строят под Петербургом для ВСМ, установили более половины опор

Сооружение высотой от 2,5 метро до 14,5 метров пересечет федеральную трассу М-11 «Нева» и три реки: Мурзинку, Кузьминку и Славянку. Для преодоления водных преград монтируют шпунтовые ограждения и временные мосты. Сама эстакада будет стоять на 428 опорах, 234 из которых уже готовы. Под опорами устраивают основания из 3,5 тысяч буронабивных свай – почти 2,3 тысяч уже погружены. Как отмечают в Инфоцентре ВСМ, участок отличается сложной геологией: торф, суглинки. Для надежности слабый грунт меняют, укрепляют цементом. Строительство идет круглосуточно, в пиковые периоды на площадке работают до 450 человек и более 160 единиц техники.

Будущая высокоскоростная железнодорожная магистраль, концепцию которой впервые представили в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Представители проекта сообщили, что на линии будет 14 пассажирских станций: четыре в Москве и одна в Петербурге. Ее обещают построить к 2028 году.

В марте стало известно, что Комитет по охране памятников одобрил проект реконструкции Московского вокзала под нужды ВСМ. Для того, чтобы начать строительные работы, в июле с Московского вокзала в Рыбацкое перевели часть электричек. Позже Комтранс сообщил, что еще больше пригородных поездов Московского направления перенаправят на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал с 18 августа. Снос платформ электричек уже начался.