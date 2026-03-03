Московский вокзал уйдет на реконструкцию под ВСМ. КГИОП одобрил работы

Документ опубликован на сайте учреждения. Помимо основного здания вокзала, изменения коснутся конторского корпуса, двух депо, набережной Обводного канала и нескольких зданий поблизости.

Проект первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Петербург реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Протяженность линии составит около 700 километров, маршрут пройдет по территории шести субъектов Федерации с населением почти 30 миллионов человек. Ожидается, что к 2030 году ежегодный пассажиропоток между Москвой и Петербургом вырастет до 23 миллионов человек.

Будущая магистраль, концепция которой была впервые представлена в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. Проект предусматривает расселение четырех домов в историческом квартале Фарфоровский пост, что вызвало несогласие местных жителей. Инициативная группа, недовольная условиями расселения и размером компенсации, в сентябре 2025 года направила обращение президенту.