Электромобили, такси на эко-топливе и сложности в строительстве метро: что сказал Беглов о транспорте Петербурга в новом большом интервью

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал большое интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко. В нем глава города отчитался об успехах администрации в сфере транспорта и поделился планами на будущее.
- Чиновник уверен «на 100%», что Петербург можно назвать «трамвайной столицей мира». Во-первых, в городе запустили скоростной трамвай по маршруту Купчино — Шушары, где раньше «царил транспортный коллапс», а «теперь у жителей Пушкинского района этой проблемы нет». Во-вторых, с 2018 года в Красногвардейском районе курсируют трамваи «Чижик». Это был проект в рамках частно-государственного партнерства и за ним последовали другие, отметил Беглов. Сейчас в работе у правительства — строительство трамвая от метро «Шушары» до Колпино, планы по созданию линии в сторону «Экспофорума», а также к городу-спутнику Южный, где строится студенческий и научный кластер «ИТМО Хайпарк».
О строительстве скоростной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» Александр Беглов говорил еще в 2019 году. Ее планировали открыть в 2023 году, но позже сроки сдвинулись. Первую очередь пути от метро «Купчино» до Шушар запустили 24 декабря 2025 года. За первые полгода работы трамвай сходил с рельсов как минимум два раза.
- Власти города работают над созданием так называемого транспортного каркаса, который позволит «с любой окраины долететь до Невского проспекта за 15 минут». Он потребует строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и трассы М-32, которая соединит Приморское шоссе с будущей трассой М-49, и М-7, а также другие дороги и магистрали.
Завершить строительство 2-4 этапов ШМСД, которую оценивают в 241 млрд рублей, планируют к 2031 году. Также в последнее время городские власти все чаще обсуждают создание наземного метро в Петербурге. Оно может появится на базе уже существующей инфраструктуры электричек, писали в середине июня СМИ.
- Такси в Петербурге планируют перевести на экологичное топливо — газ и электричество. Однако сначала мера коснется коммунальной техники и речных судов. Кроме того, администрация продумывает механизмы, «чтобы заинтересовать жителей покупкой электромобилей», отметил губернатор.
С этой целью в конце июня депутаты Заксобрания окончательно одобрили закон, предусматривающий освобождение владельцев электромобилей и машин на природном газе от уплаты транспортного налога до конца 2030 года.
- Собеседник губернатора отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин «за неделю открывает больше станций», чем в Петербурге запускают за семь лет. В ответ на это Беглов напомнил, что в условия строительства подземного транспорта в этих двух городах отличаются, так как петербургское метро — самое глубокое в мире. Перенос сроков открытия «Театральной» случился из-за того, что «некоторые неспециалисты в метростроении решили вдруг, что выход из метро должен быть в другом месте», объяснил чиновник.
На сегодня дедлайном запуска метро «Театральная» считается 2030 год. Местом для открытия вестибюля губернатор называет площадь Темирканова. Напомним, что против строительства выхода со станции на площади у Мариинского театра выступил его директор Валерий Гергиев еще в 2020 году.
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