Электромобили, такси на эко-топливе и сложности в строительстве метро: что сказал Беглов о транспорте Петербурга в новом большом интервью

Чиновник уверен «на 100%», что Петербург можно назвать «трамвайной столицей мира». Во-первых, в городе запустили скоростной трамвай по маршруту Купчино — Шушары, где раньше «царил транспортный коллапс», а «теперь у жителей Пушкинского района этой проблемы нет». Во-вторых, с 2018 года в Красногвардейском районе курсируют трамваи «Чижик». Это был проект в рамках частно-государственного партнерства и за ним последовали другие, отметил Беглов. Сейчас в работе у правительства — строительство трамвая от метро «Шушары» до Колпино, планы по созданию линии в сторону «Экспофорума», а также к городу-спутнику Южный, где строится студенческий и научный кластер «ИТМО Хайпарк».

О строительстве скоростной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» Александр Беглов говорил еще в 2019 году. Ее планировали открыть в 2023 году, но позже сроки сдвинулись. Первую очередь пути от метро «Купчино» до Шушар запустили 24 декабря 2025 года. За первые полгода работы трамвай сходил с рельсов как минимум два раза.

Власти города работают над созданием так называемого транспортного каркаса, который позволит «с любой окраины долететь до Невского проспекта за 15 минут». Он потребует строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и трассы М-32, которая соединит Приморское шоссе с будущей трассой М-49, и М-7, а также другие дороги и магистрали.

Завершить строительство 2-4 этапов ШМСД, которую оценивают в 241 млрд рублей, планируют к 2031 году. Также в последнее время городские власти все чаще обсуждают создание наземного метро в Петербурге. Оно может появится на базе уже существующей инфраструктуры электричек, писали в середине июня СМИ.

Такси в Петербурге планируют перевести на экологичное топливо — газ и электричество. Однако сначала мера коснется коммунальной техники и речных судов. Кроме того, администрация продумывает механизмы, «чтобы заинтересовать жителей покупкой электромобилей», отметил губернатор.

С этой целью в конце июня депутаты Заксобрания окончательно одобрили закон, предусматривающий освобождение владельцев электромобилей и машин на природном газе от уплаты транспортного налога до конца 2030 года.

Собеседник губернатора отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин «за неделю открывает больше станций», чем в Петербурге запускают за семь лет. В ответ на это Беглов напомнил, что в условия строительства подземного транспорта в этих двух городах отличаются, так как петербургское метро — самое глубокое в мире. Перенос сроков открытия «Театральной» случился из-за того, что «некоторые неспециалисты в метростроении решили вдруг, что выход из метро должен быть в другом месте», объяснил чиновник.

На сегодня дедлайном запуска метро «Театральная» считается 2030 год. Местом для открытия вестибюля губернатор называет площадь Темирканова. Напомним, что против строительства выхода со станции на площади у Мариинского театра выступил его директор Валерий Гергиев еще в 2020 году.