Наземное метро в Петербурге планируют запустить на шести маршрутах электричек

Концепцию развития железнодорожного узла Петербурга утвердил Смольный, власти Ленобласти и «РЖД». По ней в городе должны появиться два диаметральных маршрута. Первый соединит Ораниенбаум и Белоостров, проходя через Пулково, Броневую, Пискаревку и Сестрорецк. Второй маршрут также пройдет через аэропорт Пулково, затем через Волковскую и Девяткино и свяжет Гатчину с Токсово.

По словам Полякова, реализовать проект быстро не получится. Железнодорожная инфраструктура города сильно загружена: на многих участках есть только один путь, а через Петербург проходит большой объем грузовых поездов. Ситуацию усложняет отсутствие полноценных обходных железнодорожных линий вокруг города.

Однако не все специалисты согласны с предложенной схемой. Транспортный инженер Иван Вергазов считает, что через Пулково достаточно пустить только один диаметр — Гатчинский. По его мнению, такие маршруты предназначены прежде всего для ежедневных поездок жителей между районами и пригородами, а аэропорт не вписывается в эту модель перевозок.

По оценкам Октябрьской железной дороги, после запуска двух городских диаметров пассажиропоток к 2030 году может вырасти до 142,4 млн человек в год. Для этого планируется вывести грузовой транзит за пределы Петербурга. Рассматриваются два обходных маршрута: северо-восточный длиной 133,6 километра и юго-западный протяженностью 73 километра. Их строительство оценивается примерно в 600 млрд рублей, но источник финансирования пока не определён.

В перспективе наземное метро сможет обслуживать до 444 поездов в сутки с интервалом движения около 10 минут. Первые изменения уже начинаются. С июля пригородные поезда Московского и Волховстроевского направлений перестанут отправляться с Московского вокзала. Основной точкой отправления станет станция Рыбацкое, а часть рейсов переведут на Ладожский вокзал.