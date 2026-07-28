Метро «Парк победы» и «Электросила» включили в список объектов с признаками культурного наследия

В перечне ведомства «Парк победы» и «Электросила» значатся как «последние два сохранившихся примера из четырех павильонов станций Ленинградского метрополитена, возведенных по проекту архитекторов А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой, иллюстрирующих архитектурный облик Ленинграда 1960-х годов». Пока комитет рассматривает заявку, на территории объектов запрещены снос и строительные работы. «Парк победы» при этом закрыт на капремонт с 2025 года.

В июне губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в ходе работ на станции особое внимание уделят полу вестибюля: на его поверхность нанесут изображения атрибутики армии нацистской Германии, чтобы, проходя к поездам, пассажиры наступали на эту символику. О такой задумке власти рассказали после того, как ветераны попросили губернатора Александра Беглова изменить ранее согласованный проект станции. Его обновленную версию теперь должны представить до апреля 2027 года, при этом сам ремонт «Парка победы» по действующему контракту должен уже закончиться к августу того же года.