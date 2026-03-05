Ветераны попросили перепроектировать облик метро «Парк Победы». Сроки ее реконструкции могут сдвинуться

Представители общественных организаций ветеранов и жителей блокадного Ленинграда попросили губернатора Александра Беглова изменить проект станции «с учетом придания большего внимания знаковому месту, на котором располагается вестибюль, а также его исторической и культурной значимости». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Петербургский метрополитен». После обращения предприятие и Комитет по градостроительству и архитектуре разработали новый эскиз для будущего вестибюля «Парка Победы».

3 марта на сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на внесение поправок в проект. Концепция, которая представлена в задании для подрядчика, отсылает к письму вице-губернатора Николая Линченко. В нем предлагается в качестве декоративных элементов использовать орденские знаки, карту прорыва блокады на фасаде, композицию из знамен и оружия времен Великой Отечественной войны, а также витраж из цветного стекла с изображением ордена Победы в световом отверстии купола.

Работы подрядчика оцениваются в 135 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 марта этого года. Представить финальную версию проекта со всеми корректировками контрагенту необходимо до апреля 2027 года. При этом августе того же года по действующему контракту ремонт «Парка победы» должен уже закончиться.