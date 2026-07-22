«Станция "Фрунзенская", конечно, не римский Пантеон!»: Мария Элькина — о том, может ли метро быть памятником

В середине июля стало известно о сразу двух знаменательных событиях, касающихся сохранения исторических станций отечественного метрополитена. Сначала сразу 31 станция(!) московской подземки лишилась статуса выявленного объекта культурного наследия. Затем в Петербурге КГИОП отказался признавать памятником всю «синюю» линию петербургского метро, о чем просили градозащитники. Почему даже известные своей архитектурой станции не получают статус памятника? Нужен ли он вообще такой утилитарной вещи, как городская подземная железная дорога? И почему борьба за сохранение прошлого — это на самом деле тоска о настоящем. Об этом в колонке для Собака.ru рассуждает архитектурный критик Мария Элькина.
Сразу три десятка станций московского метрополитена лишились статуса выявленного объекта культурного наследия. А вторая линия петербургского метро не признана памятником архитектуры. Две эти новости очень разные, но обе, на мой взгляд очень важны. Они дают повод задуматься о весьма серьезных вещах.
Так, с решением петербургского КГИОП я, скорее, согласна. С «синей» веткой ситуация пограничная. Если бы меня как специалиста спросили: являются ли станции этой линии памятниками, я бы тоже ответила «нет». Потому что «памятник» — это очень сильное слово. Оно означает, что мы ценим объект как некий артефакт, со всем, что внутри него есть. Правда, если бы после этого меня спросили, а стоит ли в таком случае сохранять архитектуру второй линии, есть ли в ней что-то, чем нужно дорожить, я бы ответила «да».
В Москве ситуация более однозначная. Там это просто административное решение, которое продиктовано желанием руководства лихо и без лишних помех заниматься ремонтом этих станций, их перестройкой, сооружением переходов на новые линии. Статус памятника тут оказывается слишком обременительным. Логика, как мне кажется, здесь простая: нам надо быстро двигаться вперед, а если мы все на свете объявим памятником, то никуда мы двигаться не будем.
Эта логика становится для руководителей тем привлекательнее, учитывая профессиональную деформацию, формирующуюся под влиянием сильнейшего стресса. Если люди в системе все время имеют дело со сжатыми сроками, спешкой, KPI и угрозами уголовных дел, естественным образом происходит ужесточение нравов.
Словом, я могу понять, откуда рождается эта идея, однако она мне все еще не симпатична. Просто потому, что если мы становимся на позицию однозначного утилитаризма, то нам в этой логике ничего больше, чем землянка не нужно. Универсальное строение, которое можно быстро возвести и легко эксплуатировать. Просто дом, просто крыша над головой.
Сама по себе идея противопоставления утилитаризма и архитектуры мне кажется ложной. Логика, мол, пусть будет хоть как-то, лишь бы было быстро и в нужном объеме — совершенно искусственный конструкт. Если называть вещи своими именами, когда нас призывают забыть об эстетике и принять простую утилитарную вещь, то нам, чаще всего, просто таким образом предлагают смириться с плохой архитектурой.
И здесь показателен пример петербургской станции «Фрунзенская». Являлся ли ее павильон чем-то, что стоило бы сохранить? Вопрос сложный и на него нет однозначного ответа. Нам хотелось бы думать, что понятие архитектурного наследия универсально, но это не так.
Универсальный памятник — это Пантеон в Риме (хотя для самих римлян он таковым не являлся, долгое время это был просто заброшенный храм). «Фрунзенская», конечно, совсем не Пантеон и даже не Зимний дворец, но все же имеет для нас ценность. Она выражает эстетику своего времени, и вообще была эстетически законченным произведением, в отличие от того, что появляется на ее месте.
Думаю, что та человеческая боль, то отчаяние, которое можно увидеть в активизме, открытых письмах в защиту станций, в высказываниях в соцсетях не всегда вежливых и адекватных — это не собственно страдания по Фрунзенской, сколько по тому, что на ее месте появится что-то, к чему ну ни у кого сердце не лежит. Просто потому что советская постройка — это архитектура, а то, что появится вместо нее — не вполне.
Это касается и других станций линии — все они не то чтобы великие произведения, однако по сравнению с тем, что происходит сейчас, это тонкая и взвешенная эстетика. Теперь так не умеют. Поэтому мы и боимся ее потерять. Где наши новые станции метро? Почему нам неловко, когд мы мимо их проходим. Как не вспомнить тут Лиговский проспект-2, который задел очень многих, даже тех, кто далек от архитектуры.
Хуже того, когда мы сломали Фрунзенскую, мы потеряли прецедент, часть нашего вкуса, нашей традиции. Потому что архитектура не берется из ничего, кто бы что ни говорил. Это продолжение традиции и нормальное развитие мы построили Фрунзенскую, посмотрели на нее, увидели что есть эстетические логистические несовершенство и дальше их исправили на следующих станциях.
Но это не может построено на нигилизме, мы должны сказать себе Парк победы этим хорош, а этим не вполне. Давайте теперь троить, взял лучшее, и убрав худшее.
При этом я соглашусь, что нужно искать более мягкие режимы охраны, чем те, которые делают. Потому что любое насилие двусторонний характер с одной стороны мне не нравится решение московских чиновников с другой я понимаю, что перестраивать метро когда это памятник когда ты должен принести туда 500 страниц проекта, кучу экспертиз и доказывать право буквально на каждый шаг это дико выматывает и в какой-то момент ты раздражаешься и говоришь, пусть вообще не будет памятником.
И дело тут не в конкретных критериях, дело в том, что хорошие законы построены на идее добросовестности, на доверии друг к другу. Наше законодательство построено на том что человек человеку волк а все хотят обмануть. Обмануть по прежнему опять же можно а добросовестные люди страдают. Если ты честный человек, который не хочет ничего нарушать и всего лишь но когда вы начинаете вот такую экспертизу, а потом еще экспертизу можете ли еще не знаю какой-то поребрик между плитками, и в общем страшную процедуру пройти в итоге которой ты начинаешь хотеть плохого.
Надо попроще лтноситься чтобы у человеку не было ощущение что у него требуют лишнее каждый кто ремонтировал самый крошечный памятник архитектуры есть ощущение, что высасывают соки. А его не должно быть. Конечно нужно любить наследие, чтобы эта любовь не причиняла боли. Чтобы наследие было сохранять легко и приятно и чтобы ради этого не надо быть героем.
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