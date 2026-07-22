«Станция "Фрунзенская", конечно, не римский Пантеон!»: Мария Элькина — о том, может ли метро быть памятником

Универсальный памятник — это Пантеон в Риме (хотя для самих римлян он таковым не являлся, долгое время это был просто заброшенный храм). «Фрунзенская», конечно, совсем не Пантеон и даже не Зимний дворец, но все же имеет для нас ценность. Она выражает эстетику своего времени, и вообще была эстетически законченным произведением, в отличие от того, что появляется на ее месте.

Думаю, что та человеческая боль, то отчаяние, которое можно увидеть в активизме, открытых письмах в защиту станций, в высказываниях в соцсетях не всегда вежливых и адекватных — это не собственно страдания по Фрунзенской, сколько по тому, что на ее месте появится что-то, к чему ну ни у кого сердце не лежит. Просто потому что советская постройка — это архитектура, а то, что появится вместо нее — не вполне.

Это касается и других станций линии — все они не то чтобы великие произведения, однако по сравнению с тем, что происходит сейчас, это тонкая и взвешенная эстетика. Теперь так не умеют. Поэтому мы и боимся ее потерять. Где наши новые станции метро? Почему нам неловко, когд мы мимо их проходим. Как не вспомнить тут Лиговский проспект-2, который задел очень многих, даже тех, кто далек от архитектуры.

Хуже того, когда мы сломали Фрунзенскую, мы потеряли прецедент, часть нашего вкуса, нашей традиции. Потому что архитектура не берется из ничего, кто бы что ни говорил. Это продолжение традиции и нормальное развитие мы построили Фрунзенскую, посмотрели на нее, увидели что есть эстетические логистические несовершенство и дальше их исправили на следующих станциях.

Но это не может построено на нигилизме, мы должны сказать себе Парк победы этим хорош, а этим не вполне. Давайте теперь троить, взял лучшее, и убрав худшее.