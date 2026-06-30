«Надо этот сложный период пройти»: Беглов и Дрозденко прокомментировали ситуацию с топливом

На совещании в Кремле 28 июня президент Владимир Путин признал, что в ряде регионов наблюдаются очереди на АЗС и перебои с отдельными марками бензина. Глава государства заявил, что последствия ударов по объектам топливной инфраструктуры необходимо свести к минимуму, и отметил, что запасы бензина остаются достаточными, а в июле производство топлива должно вырасти. Кроме того, Путин напомнил о запрете экспорта бензина и авиакеросина и сообщил, что рассматривается ограничение экспорта дизеля.

О лимитах на продажи бензина на заправках автомобилисты сообщают с первых чисел июня, а с середины месяца в интернете стали появляться ролики об очередях на АЗС. «Точечные сложности» с топливом в Ленобласти 9 июня признал губернатор Дрозденко. При этом тогда он отметил, что у крупных поставщиков нет проблем с отгрузкой горючего.

Первые сообщения о дефиците топлива на российском рынке стали появляться после новостей об атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Так, в начале мая вице-губернатор Ленинградской области Денис Седов косвенно подтвердил ущерб НПЗ «КИНЕФ» после налета БПЛА, а 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода в результате атаки дрона.

В новостных заголовках на эту тему все чаще можно увидеть словосочетание «топливный кризис». При этом эксперты отмечают: цены на горючее влияют далеко не только на автомобилистов. Каким образом, выяснила Собака.ru в этом материале.