«Надо этот сложный период пройти»: Беглов и Дрозденко прокомментировали ситуацию с топливом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко высказались о проблемах с бензином. Двумя днями ранее, 28 июня, президент Владимир Путин посвятил этой теме совещание в Кремле.
Ситуация с поставками горючего на автозаправочные станции (АЗС) Петербурга к 29 июня остается контролируемой, заявил накануне Беглов. По его словам, правительство Петербурга следит за обеспечением топливом городских нефтебаз и АЗС, а также находится «в постоянном контакте» с Министерством энергетики и операторами АЗС.
В своих соцсетях Дрозденко признал, что «ритмичность поставок сейчас ниже обычной», однако «дефицит не критичный, есть сложности в логистике». По его словам, цены могут быть завышенными. Запасы топлива есть, но «не бесконечные», поэтому компании принимают решения об установлении лимитов, объясняет глава Ленобласти.
Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти
<...> надо этот сложный период пройти. К середине июля, по прогнозам, производство на НПЗ страны выйдет на плановые объемы, и напряженность должна снизиться.
Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже. Просто будем делать свою работу. В ежедневном режиме, без выходных.
На совещании в Кремле 28 июня президент Владимир Путин признал, что в ряде регионов наблюдаются очереди на АЗС и перебои с отдельными марками бензина. Глава государства заявил, что последствия ударов по объектам топливной инфраструктуры необходимо свести к минимуму, и отметил, что запасы бензина остаются достаточными, а в июле производство топлива должно вырасти. Кроме того, Путин напомнил о запрете экспорта бензина и авиакеросина и сообщил, что рассматривается ограничение экспорта дизеля.
О лимитах на продажи бензина на заправках автомобилисты сообщают с первых чисел июня, а с середины месяца в интернете стали появляться ролики об очередях на АЗС. «Точечные сложности» с топливом в Ленобласти 9 июня признал губернатор Дрозденко. При этом тогда он отметил, что у крупных поставщиков нет проблем с отгрузкой горючего.
Первые сообщения о дефиците топлива на российском рынке стали появляться после новостей об атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Так, в начале мая вице-губернатор Ленинградской области Денис Седов косвенно подтвердил ущерб НПЗ «КИНЕФ» после налета БПЛА, а 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода в результате атаки дрона.
В новостных заголовках на эту тему все чаще можно увидеть словосочетание «топливный кризис». При этом эксперты отмечают: цены на горючее влияют далеко не только на автомобилистов. Каким образом, выяснила Собака.ru в этом материале.
Комментарии (0)