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Рейсы из Пулкова в Москву задерживаются на фоне воздушной атаки на столицу

В 8:57 утра пресс-служба петербургского аэропорта предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании вылетов в Москву из-за ограничения воздушного пространства над городом.

Ultraskrip / Shutterstock.com

К 11:00 в воздушной гавани Петербурга были задержаны как минимум девять рейсов в Москву и восемь отменены, следует из информационного табло. В Пулково направили 16 рейсов, которые изначально направлялись в столицу, сообщает «Осторожно, Петербург».

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на город, которая продолжается последние сутки. По его словам, к 8:01 силы ПВО сбили 25 беспилотников. Один из дронов повредил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), написал глава города. В 11:22 на сайте мэра со ссылкой на МЧС сообщили, что пожар на МНПЗ потушен.

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