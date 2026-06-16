Рейсы из Пулкова в Москву задерживаются на фоне воздушной атаки на столицу

К 11:00 в воздушной гавани Петербурга были задержаны как минимум девять рейсов в Москву и восемь отменены, следует из информационного табло. В Пулково направили 16 рейсов, которые изначально направлялись в столицу, сообщает «Осторожно, Петербург».

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на город, которая продолжается последние сутки. По его словам, к 8:01 силы ПВО сбили 25 беспилотников. Один из дронов повредил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), написал глава города. В 11:22 на сайте мэра со ссылкой на МЧС сообщили, что пожар на МНПЗ потушен.