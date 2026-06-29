Все пишут о дефиците топлива! Почему он касается всех? И правда ли из-за нехватки керосина самолеты заправляют бензином?

Летом 2026 года россияне столкнулись с проблемами при покупке бензина. Журналисты пишут об очередях на заправках, некоторые компании вводят лимиты на отпуск топлива в одни руки. В заголовках все чаще можно увидеть словосочетание «топливный кризис». При этом эксперты отмечают: цены на горючее влияют далеко не только на автомобилистов. Каким образом? Разбираемся!
Что случилось?
Летом 2026 года целый ряд российских регионов столкнулся с нехваткой топлива. По подсчетам РБК, к утру 24 июня те или иные ограничения на продажу бензина ввели в 16 субъектах. К вечеру 26 июня портал Финансы Mail (экономическая вкладка портала Mail.ru) писал уже о почти 30 регионах.
Но и этот список, скорее всего, не полный. В нем, например, нет Петербурга, несмотря на то что еще 23-го числа сообщалось: ряд АЗС города отпускают горючее только по предоплате и не более 30 литров в одни руки.
На этом фоне стоимость горючего все заметнее растет. Так, согласно данным Росстата, всего за неделю с 16 по 22 июня рост цен на бензин составил в среднем 3% (дизельное топливо прибавило 2,7%). По утверждению ряда СМИ, это самый заметный скачок за последние два десятилетия.
24 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что компании и региональные власти должны «на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений».
Федеральная антимонопольная служба возбудила уже как минимум 3 дела о нарушении закона нефтетрейдерами. Сотрудники ФАС полагают, что компании могли вступить в сговор для получения «дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам».
А уже 28-го числа совещание по состоянию на топливном рынке провел президент России Владимир Путин. На нем глава государства поручил принять системные меры по стабилизации ситуации с бензином.
В чем проблема?
Как утверждает экономический обозреватель Кирилл Родионов, причиной стали многочисленные повреждения нефтеперерабатывающих предприятий страны. Он обращает внимание, что в апреле нефтепереработка в России упала на 9,2% (по сравнению с апрелем 2025 года), а в мае уже — на 13,5% (опять же, к аналогичному месяцу предыдущего года).
«Де-факто нынешний кризис является классическим шоком предложения, который в последние годы не раз можно было наблюдать на мировых энергетических рынках. Сюда относятся европейский газовый кризис 2022 года, вызванный резким сокращением поставок «Газпрома», в том числе из-за инцидентов на «Северных потоках», а также прекращение привычного режима судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта между США и Ираном», — пишет эксперт в своей колонке для Forbes.
Может ли топлива кому-то не хватить?
В правительстве настаивают на том, что топлива в стране хватит. «У нас топлива достаточно на рынке», — заявил все тот же вице-премьер Александр Новак, добавив, что «сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей», а «балансировка рынка потребует какое-то время».
Примерно в том же духе прокомментировал ситуацию Forbes эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. «Оснований говорить, что где-то остановится жизнь, не будет работать транспорт, нет», — отметил он.
А что с самолетами?
Во второй половине июня активно обсуждается не только нехватка бензина, но и дефицит керосина для заправки самолетов. Так, в авиакомпании «Азимут» заявили об острой нехватке авиационного топлива в южных регионах.
На этом фоне в сети стали активно распространяться сообщения о том, что самолеты стали заправлять не авиационным керосином, а бензином. В Минтрансе заявили: дефицита керосина в стране не наблюдается (в компании «Азимут» позднее добавили, что корректировка расписания связана с логистическими трудностями). Информацию же о переходе авиакомпаний не бензин крупные СМИ называют фейком.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики и Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов в беседе с Собака.ru также сказал, что заправка авиалайнеров бензином нереальна. «Заправить реактивный двигатель бензином невозможно», — сказал он.
Как это все отразится на ценах?
Как видно в статистике Росстата, во второй половине июня рост цен в стране ускорился. Если на неделе с 9-го по 15-е число инфляция составила 0,15%, то за следующую семидневку (с 16 по 22 июня) она уже достигла 0,25%.
Как отмечает в беседе с Собака.ru Григорий Жирнов, сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, непосредственный вклад бензина в потребительскую корзину, по которой рассчитывается инфляция, сравнительно невелик, около 5%. Проще говоря, если цены на бензин за год вырастут на 10%, это добавит к росту общего уровня цен в стране 0,5%.
«Тем не менее реальное значение цен на топливо выше формального веса из-за его влияния на логистику, транспортные услуги и инфляционные ожидания, — продолжает Жирнов. — Бензин стал главным фактором ускорения [инфляции в конце июня]. По моим оценкам, его вклад составил чуть больше половины [от недельного роста цен в 0,25%]».
Экономист Дмитрий Прокофьев, директор по внешним коммуникациям NEFT Research, добавляет, что бензин является одним из ключевых показателей состояния экономики в глазах населения.
«У нас в экономике три маркера, по которым люди судят о положении дел, — говорит он. — Средний чек в магазине, курс доллара и цена бензина. Если топливо дорогое, это провоцирует инфляционные ожидания, чем многие игроки попытаются воспользоваться. То есть речь не о том, что пачку макарон реально будет дороже везти в магазин. Просто все будут думать, что она должна стоить больше, раз уж бензин так подскочил».
Отвечая на вопрос Собака.ru во время общения с журналистами в Петербурге, зампред ЦБ Алексей Заботкин также отметил, что «с точки зрения прогноза [роста цен] для [ЦБ] важно то, насколько значимо повлияет рост цен на топливо на инфляционные ожидания».
Дмитрий Десятниченко
Экономист, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге:
«Чем сложнее товар, тем он оказывается дороже на единицу веса. К примеру, лук почти не перерабатывается — просто выращивается, упаковывается и везется в магазин, где продается со сравнительно низкой наценкой. Вино требует многократной переработки сырья и продается с большей маржой (особенно премиальное). В итоге доля перевозок в стоимости относительно простых товаров оказывается выше, чем в более сложных и дорогих».
То есть цены еще вырастут?
Все будет зависеть от того, сколько продлятся проблемы с топливом. Как сообщается, Россия в ближайшее время планирует начать закупки топлива у Индии и других стран Азии. Впрочем, как полагает аналитик Алексей Родионов, «топливо из дальнего зарубежья будет существенно дороже поставок российских производителей».
В любом случае о масштабах влияния нехватки топлива можно будет судить лишь через некоторое время. «Прямой эффект виден почти сразу, а более широкий эффект обычно проявляется с лагом в несколько месяцев — через логистику, перевозки, тарифы отдельных услуг и ценовые решения бизнеса, — говорит Григорий Жирнов из НИУ ВШЭ. — Риск выше, если проблемы с производственными мощностями сохранятся к августу-сентябрю, когда сезонный спрос на топливо традиционно повышен из-за отпусков, автопоездок и сельхозработ».
«Логистика, поставки, долгосрочные поставки имеют достаточно длительный период реакции на внешние шоки, — рассказывает Дмитрий Десятниченко из Президентской академии в Петербурге. — Если вам говорят, что у нас бензин подорожал, поэтому через две недели в магазине товар будет дороже, — это спекуляция. У поставщиков цены пересматриваются с шагом в 1–6 месяцев».
А что будет с ключевой ставкой?
Как отмечает Дмитрий Прокофьев из NEFT Research, Центральный банк может столкнуться с проблемой — рост инфляции и инфляционных ожиданий требует роста ключевой ставки, но это противоречит уже взятому курсу на ее смягчение. «Это будет серьезный вызов, тут же начнется крик — а как же бюджет, инвестиции», — говорит собеседник редакции.
В свою очередь Григорий Жирнов из НИУ ВШЭ полагает, что реакция ЦБ будет зависеть от продолжительности кризиса. «Если рост цен на бензин не приведет к вторичным эффектам (ускорению роста цен на другие товары и увеличению инфляционных ожиданий), то сам по себе он не должен значимо влиять на цикл снижения ключевой ставки. Однако в совокупности с другими рисками (расширение расходов бюджета) Банк России, вероятно, будет более сдержанно принимать решения — возможны паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики», — заключает он.
Зампред Центробанка Алексей Заботкин во время общения с журналистами заявил, что «ситуация на рынке топлива подтвердила те опасения, которые обсуждались на позапрошлой неделе [во время решения о снижении ставки на 0,25%]». Также он отметил, что «ситуация, когда у нас несколько месяцев топливная отрасль работает не на полную мощность, она, наверное, вычтет из результата [роста] ВВП этого года».
Алексей Заботкин
Заместитель председателя Банка России:
«Мы будем следить за ситуацией, за тем, насколько те меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива, и, наверное с учетом этого, актуализируем свой прогноз к июньскому заседанию… Мы подождем всей совокупности статистики, [однако] текущий прогноз [по инфляции за год]: 4,5–5,5% на 2026 год и 4 % в 2027 году. [Мы в ЦБ] будем проводить такую политику с учетом всех обстоятельств, чтобы 4% в следующем году точно было».
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