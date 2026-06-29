Все пишут о дефиците топлива! Почему он касается всех? И правда ли из-за нехватки керосина самолеты заправляют бензином?

Что случилось?

Летом 2026 года целый ряд российских регионов столкнулся с нехваткой топлива. По подсчетам РБК, к утру 24 июня те или иные ограничения на продажу бензина ввели в 16 субъектах. К вечеру 26 июня портал Финансы Mail (экономическая вкладка портала Mail.ru) писал уже о почти 30 регионах.

Но и этот список, скорее всего, не полный. В нем, например, нет Петербурга, несмотря на то что еще 23-го числа сообщалось: ряд АЗС города отпускают горючее только по предоплате и не более 30 литров в одни руки.

На этом фоне стоимость горючего все заметнее растет. Так, согласно данным Росстата, всего за неделю с 16 по 22 июня рост цен на бензин составил в среднем 3% (дизельное топливо прибавило 2,7%). По утверждению ряда СМИ, это самый заметный скачок за последние два десятилетия.

24 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что компании и региональные власти должны «на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений».

Федеральная антимонопольная служба возбудила уже как минимум 3 дела о нарушении закона нефтетрейдерами. Сотрудники ФАС полагают, что компании могли вступить в сговор для получения «дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам».

А уже 28-го числа совещание по состоянию на топливном рынке провел президент России Владимир Путин. На нем глава государства поручил принять системные меры по стабилизации ситуации с бензином.